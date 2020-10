Temporada de verano: extendieron la reválida del año pasado para los guardavidas que trabajarán en balnearios y piletas

Debido a la pandemia, únicamente los que habían aprobado el examen el año pasado, podrán trabajar en la nueva temporada. La medida se tomó teniendo en cuenta la pandemia por el coronavirus y pensando en tener a los guardavidas en caso de que los municipios autoricen este tipo de actividades.

La dirección de Seguridad Acuática de Misiones decidió extender la reválida de los guardavidas que habían aprobado y trabajaron la temporada pasada, para que estos mismos puedan volver a desempeñar su tarea en balnearios y piletas, en caso de que se autorice la vuelta de este tipo de actividades. Franco Bacigalupi, responsable del área, explicó que la intención es tener a los guardavidas ya preparados.

“Todos los años se toma la reválida en octubre. Hoy tenemos una emergencia que todo el mundo conoce y tenemos que entender que somos profesionales en el tema guardavidas y tenemos que trabajar en prevención”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa y señaló que la reválida es una certificación emitida por la dirección de Seguridad Acuática, de que los guardavidas están capacitados físicamente y en primeros auxilios.

“El examen tiene un teórico práctico en primero auxilios, un examen físico en la pileta y otro en el río. Hoy no podemos dar una reválida en el río porque estamos diciendo que no entren al agua y debemos dar el ejemplo”, apuntó Bacigalupi y agregó que, si bien está comprobado que en el agua de las piletas, el cloro mata al Covid-19, desde la dirección se descartó la posibilidad para no tener movimiento de personas.

“Posadas cuenta hoy con 141 guardavidas habilitados el año pasado, es decir que podemos llegar a tener 141 personas en un lugar cerrado, esperando su turno de rendir. No podemos arriesgarnos por más que tengamos todas las herramientas para prevenir”, indicó y recordó que en Oberá son 21 los guardavidas que aprobaron la temporada pasada.

Bacigalupi dejó en claro que la prórroga de la certificación será únicamente para los que aprobaron la temporada pasada. “Lo que nosotros hicimos es tener la herramienta principal, que son los guardavidas”, agregó y remarcó que en caso de que el gobierno provincial y los municipios decidan habilitar la temporada, con sus respectivos protocolos, los guardavidas estarán preparados.

En ese sentido, el funcionario aseguró que en estos momentos hay tres piletas que están funcionando, únicamente en la parte física, es decir, para que los deportistas puedan entrenar. Por el momento, la recreación no está permitida.

“La dirección certifica que van a haber guardavidas esta temporada. Vamos a pedir que los guardavidas presenten una ficha medica que vamos a enviar. A partir del 14 de octubre ya van a poder venir, pedir turno y poder inscribirse. Y a Oberá estaríamos yendo para el 30 de octubre para certificar a estos guardavidas”, cerró Bacigalupi.

SF-EP