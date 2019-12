José Aguirre director de Seguridad Acuática Provincial recomendó “acceder a los lugares que están habilitados y que presentan servicio de Guardavidas”

José Aguirre, director de Seguridad Acuática Provincial, explicó que el trabajo de la dirección es certificar a lo guarda vidas, y el control en Posadas, Candelaria y Oberá. Brindó información acerca de los cuidados que hay que tomar para poder acceder a los distintos tipos de arroyos, saltos, y balnearios a los cuales la gente asiste en la Provincia de Misiones.

El número de profesionales del rubro es de 300 pero sin embargo son 160 guardavidas son los que están certificados, y se encuentran trabajando en la Provincia. Aseguró, José que el número es poco, se trata anualmente de que cada año, crezca el número de profesionales.

Afirmó que, “El registro de las personas en el año 2019 que han perdido la vida por ahogamiento fueron 5”.

Añadió, “lo principal es conocer la zona, y no tomar riesgos, si no se conoce lo recomendable es no entrar y sino hablar con alguien que pueda brindar información”, como muchos turistas o visitantes de los distintos saltos, y arroyos por el interior tengan en cuenta los riegos a los que se enfrentan.

Como también destacó, “la otra opción, es acercarse a los balnearios como por ejemplo en la ciudad de Posadas que están habilitados y que tienen un servicio de guardavidas”. En la ciudad de Posadas, como también en Garupá, los balnearios están habilitados para el uso público y presentan las medidas de seguridad correspondientes.

Todas las piletas que están en posadas, también presentan el servicio de guarda vidas, al igual que en Candelaria y la Ciudad de Oberá. Lo ideal que recomienda el director, es acceder a los lugares donde están habilitados.

