Mejor Promedio: Sebastián Matías Heredia, de San Luis, es uno de los ganadores de la “Beca De La Finca” de Secundarias del Resto del País

Con promedio 10, el alumno cursó el 5to año de la Escuela Prov. N°5 «Bartolomé Mitre», de la ciudad capital de San Luis. Por empate por igual promedio, con la estudiante Sabrina Rott, de Resistencia (Chaco), resultaron ganadores del Concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online en la categoría de nivel secundario de otras provincias argentinas, y compartirán una beca de $35.000. En el evento virtual realizado el viernes, el diploma fue entregado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y la beca por el directivo de la empresa De La Finca, Matías Sebely.

El alumno Sebastián Matías Heredia es el abanderado de la Escuela Prov. N°5 Bartolomé Mitre, de la ciudad capital de San Luis. “Es un excelente alumno y compañero, considerado un privilegio para nuestra institución educativa”, expreso la directora del establecimiento, Claudia Marcela Calloni.

Fue uno de los ganadores del Concurso Mejor Promedio 2019 en la categoría Secundarias de Provincias del Resto del País, con la beca “De la Finca” por $35.000 que por empate en el Promedio 10, compartirá en partes iguales con la alumna Sabrina Matilde Rott, que cursó el 4to año del Colegio Integral “Dr. Carlos P. López Piacentini”, de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

El diploma de reconocimiento lo recibió del propio gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en el evento virtual de entrega de becas y premios organizado en el marco de los 20 Años de Misiones Online. “Es un placer para los misioneros reconocer a los estudiantes de otras provincias de la Argentina por su esfuerzo y superación diaria en el estudio. Y también que empresas e instituciones misioneras se unan en este Concurso para aportar una beca tan importante hoy, con todo lo que está ocurriendo, y seguir apoyando a los jóvenes mejores promedios. Este evento nos permite además trasladarnos con un gran abrazo hasta otras provincias, como Chaco o San Luis, ya que somos una provincia sencilla, pequeña, pero con un gran corazón federal. Felicitaciones por el esfuerzo Sabrina y Sebastián Matías, y este reconocimiento lo hago extensivo a sus padres y también sus docentes”, expresó el mandatario durante la entrega virtual a los ganadores de la categoría Secundarias del Resto del País.

Un estudiante ejemplo en San Luis

La familia de Sebastián Matías está conformada por sus padres, Susana Páez y Rubén Heredia, que se dedica a la construcción y el comercio. Ambos son oriundos de la provincia de Mendoza, pero residen desde hace muchos años se trasladaron a San Luis. Tiene dos hermanos mayores, Cristian (20) y Natalia (27). “Somos todos de la capital de San Luis, una provincia en constante progreso, moderna y con pintorescos paisajes que se destacan a nivel nacional. Sin darme cuenta, durante todos estos años de mi vida, San Luis me ha dado muchísimas emociones positivas, que realmente agradezco”, expreso el alumno respecto a su ciudad natal.

En la entrevista con Misiones Online se refirió al concurso, a su vida en relación a los estudios y a sus proyectos más próximos. El joven expresó su gratitud por el premio logrado y el reconocimiento: “Sentir que una organización valore mi rendimiento académico es muy gratificante”, dijo el estudiante destacado no solo en su promedio 10 el año pasado, sino que siempre -desde la primaria- logró mantener en alto su nivel académico y portando con honor la bandera nacional de la Argentina en los establecimiento de primaria y secundaria, en la actualidad.

Decidió participar del Concurso Mejor Promedio atraído por el objetivo de la premiación, que reconoce a los estudiantes que cada día se esfuerzan y se comprometen con su educación. “Es mirar a quienes intentan superarse a diario para tener un futuro mejor”, sostuvo Sebastián Matías.

“Tomé conocimiento del certamen gracias a mi mamá, quien había leído en una revista de la convocatoria y me comentó. Inmediatamente busqué información en Internet, y al ver su objetivo me puse muy contento porque cumplía con los requerimientos y así opté por inscribirme. Opino que es una excelente iniciativa ya que, además de brindar un estímulo a los estudiantes de excelencia, incentiva y fomenta el estudio. Son acciones que no muchos realizan y merecen ser destacadas”, remarcó el estudiante.

Siempre se caracterizó por su buen desempeño académico, ya que lo motiva el interés por adquirir nuevos conocimientos y “aprender cosas nuevas” en forma constante. “Superarme a mí mismo cada día es lo que me moviliza a estudiar”, aseveró. “Desde que inicié la escuela y durante el transcurso de la misma porté la Bandera Nacional. En la actualidad estoy cursando mi último año de secundaria y soy abanderado de la Bandera Nacional Argentina”, sostuvo con orgullo el joven.

La primaria la realizó en la Escuela General José de San Martín N° 175, de San Luis Capital. “Es una institución que me instruyó y me educó para poder llegar a quien soy hoy”, recuerda y valora el ex alumno.

El año de la pandemia

Este 2020 será recordado en la historia y la vida de las personas por la pandemia mundial por COVID-19, y en ese contexto, los adolescentes que terminan la secundaria llevan el proceso de diferentes maneras. “En 2019 llevé adelante el 5to año con mucho esfuerzo y dedicación, además de contar con el apoyo que me brinda mi familia. Pero actualmente, que estoy cursando el 6to año de la secundaria y es mi último año de esta etapa, me había preparado para disfrutar y llevarme un gran recuerdo. Pero el 2020 no fue tal como lo esperaba. Cambió totalmente”, admitió Sebastián Matías.

Antes de la pandemia, se sentía muy feliz pensando en todo lo que vendría: los viajes a Estados Unidos y a Misiones para la premiación por Mejor Promedio, además tenía actividades escolares programadas muy importantes para su año académico, desde desfiles, actos patrios y demás eventos que realizan tradicionalmente los egresados en un año sumamente especial por ser el final del secundario. “La realidad es que se encuentran suspendidos la mayoría de los proyectos y actividades, y otros definitivamente ya no se realizarán”, agregó con pesar el alumno.

Respecto a la experiencia con la educación a distancia “fue interesante y, en cierto modo, también agobiante. Ya tenía experiencia de estudios a distancia, de los cuales me sentí cómodo y aprendí muchísimo, pero ahora, al ser un sistema totalmente nuevo y con falta de organización, uno como estudiante experimenta situaciones no agradables que te llevan a anhelar el regreso de las clases presenciales”, explicó.

En cuanto al rendimiento, la forma de evaluar y de aprender también cambió, pero todo esto no lo desmotivó para seguir aprendiendo. “Igualmente intento, cada día, en esforzarme lo más posible y sacar de ello lo positivo para mí”, agregó el adolescente.

Otro aspecto difícil para los estudiantes de secundaria es la comunicación en este contexto de distanciamiento con sus compañeros. “Lamentablemente, el clima y las relaciones con los compañeros también cambió. Los medios de comunicación y los dispositivos móviles están presentes entre nosotros, pero la realidad es que la comunicación es escasa. Cada uno de nosotros siente dolor y tristeza por todo lo que está sucediendo, y más aún al saber que es nuestro último año escolar”, señaló el alumno frente a su experiencia de todo este proceso.

En este sentido, relató que por coronavirus todo se vio afectado enormemente en su escuela y en sus vidas. “Tanto de forma económica como emocionalmente, nos vimos afectados. En el último año escolar se realizan actividades únicas e inolvidables que uno espera con ansias desde que comienza el secundario. Hicimos grandes gastos económicos para poder disfrutar de esos momentos y todo está suspendido, no sabemos qué será de ello ni cuándo o si realmente podremos disfrutarlo”, admitió.

¿Qué aprendizaje quedará de todo esto?. Para el estudiante este 2020 dejará huellas muy profundas. “Entiendo que de todo lo que estamos transitando, se aprende que en las situaciones difíciles empezamos a darle importancia a las pequeñas cosas de la vida, porque comprendí, que en realidad eran las más grandes”, expresó en la entrevista.

La vida de estudiante cambió completamente. Los horarios de estudio, descanso y de entretenimiento, los hábitos diarios, entre otras cosas, se modificaron. “Pasar de tener una rutina regular como estudiante a llevar muchas horas frente a una computadora, a pesar de la comodidad, fue un proceso difícil. Hasta aquí mi año con el sistema educativo ha sido muy bueno, todo gracias al empeño y a la dedicación que llevo con el estudio”, sostiene el estudiante respecto a la actitud que adopta para superarse día a día.

En adelante, tiene muy claro que debe ser consciente de disfrutar todas las etapas de la vida de la forma en que se presenten. «Hay que valorar cada momento de las etapas que se viven, pese a que algunas no sean como uno quiere», remarcó.

Sebastián Matías Heredia lleva con honor desde la primaria la Bandera de Ceremonia de la Argentina .

Del año del COVID-19 recordará que lo más se extraño ante este cambio “son las interacciones con mis compañeros y profesores, los debates con los mismos, la forma de aprender en clase y el poder obtener una respuesta a una consulta en el momento”.

Lo que rescata de este año como un momento «único» y muy grato para él fue el acto de “la Jura y Reafirmación a la Bandera Nacional, en el mes de junio. Para mí fue un día inolvidable en el que, junto a mis compañeros, directivos y un número muy reducido de padres, disfrutamos de un acto que fue a la vez triste, emocionante y enormemente sensible para todos. Sin embargo, ni el frío ni la pandemia pudieron impedir que disfrutáramos este pequeño gran momento”, compartió el Mejor Promedio de San Luis.

“La meta es ser feliz”

Sebastián Matías además de dedicarle muchas horas al estudio, realiza en sus tiempos libres actividades deportivas como fútbol o disfruta de andar en bicicleta.

Siempre que puede realiza cursos relacionados con la informática, y participa de iniciativas educativas del Gobierno de San Luis y la Universidad de La Punta, como Mega Programadores 3.0, Manos a la Ciencia, entre otras.

“Participé de varias iniciativas educativas del Gobierno de San Luis, y gané un viaje a Estados Unidos, otro a Buenos Aires, entre otras cosas”, menciona el joven.

En relación a los estudios, espera continuar alguna carrera como Abogacía y/o Ingeniería relacionada con la informática o la electrónica.

Mirando al futuro, tiene muchos proyectos para su vida, entre los cuales sueña con viajar por el mundo. “Quiero conocer este planeta tan inmenso, lleno de historia, y ser feliz conmigo mismo, así como también, hacer felices a los que estén a mi alrededor”, concluyó.

