Mejor Promedio: Sabrina Rott, de Chaco, es una de las ganadoras de la “Beca De La Finca” de Secundarias del Resto del País

Con promedio 10, la estudiante cursó el 4to año en el Colegio Integral “Dr. Carlos P. López Piacentini”, de la ciudad de Resistencia. Por empate por igual promedio, con el estudiante Sebastián Heredia, de la provincia de San Luis, resultaron ganadores del Concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online en la categoría del nivel secundario, y compartirán una beca de $35.000. En el evento virtual realizado el viernes, el diploma fue entregado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y la beca por el directivo de la empresa De La Finca, Matías Sebely.

Sabrina Matilde Rott tiene 16 años, vive en la ciudad de Resistencia y está cursando el 5to año en el Colegio Integral “Dr. Carlos P. López Piacentini”. En tercer año decidió rendir libres las materias para dedicarse a otras actividades, ya que siempre fue disciplinada y responsable con sus estudios. En cuarto año cursó presencial y culminó el ciclo el año pasado con promedio 10. Su tía, Laura Montero, fue quien decidió inscribirla al Concurso Mejor Promedio 2019 que organiza Misiones Online, y recién cuando resultó ser una de las ganadoras del certamen decidió darle la buena noticia. “Ella es el orgullo de la familia y la fortaleza de su madre”, expresó su tía.

Por las circunstancias de la vida, el 2020 cambió todos sus planes. Por un lado, la cuarentena por coronavirus, con todo lo que implica en el caso del tradicional final de la etapa del nivel secundario. Sin planificarlo en esta oportunidad, Sabrina volvió al cursado a distancia del 5to año en el Instituto Piacentini. Por otro lado, el aislamiento y la distancia social obliga a suspender muchas de las actividades previstas por los jóvenes de la promoción 2020, y se resignó a dejar de lado muchos proyectos.

Sumado a ello, su madre atraviesa por una enfermedad muy difícil y se encuentra desde el mes marzo en tratamiento en centros médicos de Buenos Aires, acompañada por su tía Laura.

Los padres de la estudiante la acompañan con el permanente apoyo económico principalmente. «Esto para mí es más que suficiente ya que considero que estudiar es mi responsabilidad”, explica Sabrina.

Además de la pandemia, atraviesan un año complejo por la salud de su mamá que se encuentra internada en Buenos Aires y hace 8 meses que no se ven por llevar adelante un tratamiento oncológico. “Es difícil la distancia, pero prefiero que siga su tratamiento tranquila, y nosotros la apoyamos desde Resistencia. Mi tía Laura es más una amiga y guía, con quien tengo una linda relación, a veces ella está a la par de mis travesuras y otras se pone en el rol de “mamá” consejera, pero siempre me hace el aguante. Tenemos una conexión permanente a la distancia, y cuando puede viaja a Resistencia a vernos”, valoró la joven chaqueña.

“La noticia de la beca fue una gran sorpresa y alegría. En principio, no entendía nada, costaba creer que siendo una estudiante del interior del país me premiaran, me sorprendía que alguien valorara mi rendimiento académico, fuera del ámbito académico. Era un shock”, expresó con sinceridad la estudiante chaqueña.

El diploma de reconocimiento lo recibió del propio gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en el evento virtual de entrega de becas y premios organizado en el marco de los 20 Años de Misiones Online. “Es un placer para los misioneros reconocer a los estudiantes de otras provincias de la Argentina por su esfuerzo y superación diaria en el estudio. Y también que empresas e instituciones misioneras se unan en este Concurso para aportar una beca tan importante hoy, con todo lo que está ocurriendo, y seguir apoyando a los jóvenes mejores promedios. Este evento nos permite además trasladarnos con un gran abrazo hasta otras provincias, como Chaco o San Luis, ya que somos una provincia sencilla, pequeña, pero con un gran corazón federal. Felicitaciones por el esfuerzo Sabrina y Sebastián, y este reconocimiento lo hago extensivo a sus padres y también sus docentes”, expresó el mandatario durante la entrega virtual a los ganadores de la categoría Secundarias del Resto del País.

Sabrina, desde Resistencia, y Sebastián Matías Heredia, desde San Luis, recibieron emocionados estas palabras del mandatario provincial. Finalmente por las medidas de aislamiento social y obligatorio dispuestos por coronavirus, se postergó la tradicional entrega presencial prevista para abril en Posadas. Pero ante la prolongada cuarentena en el país, se decidió concretar el evento en la modalidad virtual.

Con mayor conocimiento del certamen y sus objetivos, Sabrina aseveró que la iniciativa “es genial y muy motivadora”, expresó.

De sus gustos y actividades, comentó que además del aspecto académico, le dedica sus tiempos a la música, el arte y la literatura. Uno de sus talentos es escribir, tal es así, que en dos oportunidades, ya con sus 14 y 15 años, participó en representación del colegio en concursos literarios del Poder Legislativo de Chaco y la Sociedad Argentina de Escritores (Sade). En ambas oportunidades publicaron sus obras en edición impresa y resultó premiada. La obras fueron «El soldado chaqueño» quedando en tercer puesto del certamen, y «La inocencia de un ángel» quedando en segundo puesto.

La estudiante también participa en la mayoría de las Olimpiadas Nacionales y Provinciales en representación del colegio y la provincia, y en varias oportunidades obtuvo 1er y 2do puestos.

Es así que el paso de Sabrina Rott por la comunidad educativa del Colegio Integral “Dr. Carlos Primo López Piacentini” no pasará desapercibido, por sus méritos y destacadas participaciones escolares en la que representó con excelencia a la institución durante sus estudios.

Sobre sus proyectos, la joven comentó que sueña con poder realizar algún día algún descubrimiento científico importante para la sociedad, independizarse económicamente “por mis propios logros, sin deberle nada a nadie”, expresó.

Un año que cambió todos los planes

El año 2020 será recordado en la historia por el impacto global que causó la pandemia por COVID-19. “La cuarentena me arruinó muchos planes este año, casi todos diría, pero no queda otra que seguir adelante. No habrá viajes de cursos, ni pudimos hacer nada de lo que tradicionalmente se hacía en el curso al finalizar el 5to año. Me reorganice mirando al 2021, focalizando mi ingreso en la universidad, ya que quiero inscribirme en la Carrera de Ingeniería Electromecánica en la UTN en Resistencia”, adelantó la estudiante.

La gusta la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas. “Estas semanas debo estudiar en paralelo a las clases virtuales del 5to año porque tengo que rendir ingreso a la facultad”, relata muy convencida de las decisiones tomadas.

Entre el 2013-2019 participaron del Concurso Mejor Promedio de Misiones Online:

· un total de 6.458 estudiantes con promedios 10 o cercanos diez

· resultaron ganadores con becas y premios, un total de 69 alumnos de la provincia y del resto del país.

· se entregaron en total 10 computadoras e impresoras de escritorios, 6 Notebooks, además banderas de Misiones y de la Argentina.

· en becas, se entregaron más de 680 mil pesos en el marco del Concurso Mejor Promedio

