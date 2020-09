Mejor Promedio: Máximo Tolaba Galeán, de Salta, es el ganador del Premio «Transporte Río Uruguay» de Primarias del Resto del país

El alumno finalizó con promedio 10 el séptimo grado de la Escuela N°4281 “Manuel J. Castilla”, en la ciudad de El Carril, en el departamento de Chicoana, de la provincia de Salta. Ganó una notebook, una impresora, y una bandera de ceremonia para el establecimiento educativo del Concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online. En el evento virtual, el diploma fue entregado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. El premio, en representación de la empresa Transporte Río Uruguay, fue entregado por Daniel Malica.

Máximo de la Cruz Tolaba Galeán (13) es oriundo de municipio El Carril, a 35 kilómetro de la capital de Salta, uno de los pueblos más hermosos de la provincia, enclavado en el corazón del Valle de Lerma y principal puerta hacia los Valles Calchaquíes.

La mamá de Máximo relató que no tenían conocimiento sobre la existencia del Concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online hasta fines del año pasado. “Nunca antes habíamos oído de la convocatoria. Pero el 31 de diciembre de 2019, el último día para las inscripciones del concurso, leí una noticia de becas y premios para estudiantes de excelencia en la página de Google que me llamó la atención y me interiorizó de los requisitos. Vimos que tenía todas las condiciones y aprovechamos de que aún podíamos inscribirlo a Máximo”, explicó su madre, Elsa Sonia Galeán.

Consideró que la iniciativa del certamen es una gran oportunidad para los estudiantes. “Me alegra mucho poder haber conocido esta organización que se dedica a valorar y premiar el esfuerzo y trabajo de los estudiantes”, expresó con gratitud la mujer.

Máximo cursó su último año de primaria con promedio 10, fue el abanderado de 7mo grado de la Escuela N°4281 Manuel J. Castilla. “Me gusta estudiar y leer sobre distintos temas”, expresa. Tiene un gran amigo desde el jardín de infantes, y de toda la primaria, que se llama Alberto, con quien comparte todos sus logros.

En 2020 debía adaptarse bien a la secundaria, aunque tendría más horas de clases que en la escuela primaria. Se inscribió en el Colegio Ejército del Norte N° 5029, en El Carril.

Máximo recibió este viernes 25 de septiembre, el diploma de reconocimiento del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, por ser uno de los ganadores del Concurso Mejor Promedio 2019, en la Categoría Primaria del Resto del País.

En el evento virtual se llevó a cabo en el marco de los 20 Años de Misiones Online. El premio fue entregado por Daniel Malica, en representación de la empresa Transporte Río Uruguay.

Orgullo salteño

La familia del destacado estudiante salteño está formada por su padre Tito Casimiro Tolaba, su mama Elsa Sonia -ambos de Salta- y tiene seis hermanos mayores, cinco mujeres y un varón. Máximo es el menor de la familia. “El pueblo donde vivo es tranquilo, podría decirse que grande también, aunque aún no lo conozco mucho”, contó Máximo.

Sobre los cambios a los que debió adaptarse este 2020, en el año de la pandemia por COVID-19, dijo que si bien lo sorprendió como a todos, “puedo llevarlo bien y con calma. Creo que desde el ámbito del estudio, al inicio de la cuarentena fue más complicado, debido a la nueva modalidad en la que uno aprende que es muy diferente”, explicó.

Cuando comenzó la cuarentena en marzo, con aislamiento obligatorio, comentó que en principio “pensé que se trataban de vacaciones, que sería temporal el receso, no tenía mucho conocimiento de lo que realmente pasaba. Más tarde entendí de qué se trataba, un virus llevó a que se tomaran esas medidas y más. Fue muy sorprendente saber todo eso y estar viviéndolo, con la esperanza de que esto pase”, expresó el estudiante.

Con respecto a su relación con la escuela, relató que “cambió mucho” su rutina cotidiana de estudio. “Al no ser presencial, no hay contacto directo con los profesores, compañeros, la comunicación es través de las redes sociales y es muy limitada a lo virtual. Con respecto a la organización con el colegio, mayormente se cursa las clases virtuales por la mañana donde los profesores envían los trabajos prácticos y las consultas se realizan de 8 a 13 horas. Es una nueva manera de relacionarse, y para mí fue neutral, ya que no tuve mucho contacto al iniciar las clases presenciales y esto no afectó en la nueva modalidad que estoy atravesando”, precisó el alumno.

Lo positivo fue la experiencia con la familia, ya que sostuvo que “fue una vivencia beneficiosa. Se aprovecha mejor el tiempo se comparte más en familia. Y de toda esta situación aprendí a ser más responsable, como estudiante y ciudadano, aprendí también a que hay que mirar con mucho valor y estima la vida propia y la vida de mi prójimo”, sostuvo Máximo. “Para ser sincero, no extraño nada en particular, tampoco he pensado mucho en cuando se retome la nueva normalidad”, agregó.

Pero no toda la vida es estudiar. A Máximo le gustar mucho participar de reuniones en la Iglesia con otros chicos. “Casi siempre se puede compartir solo los fines de semana, aunque a veces nos juntamos otros días para hacer otras actividades”, cuenta el jovencito.

Por lo pronto, su meta es terminar la secundaria, y aún no sabe muy bien qué carrera estudiará en el futuro. “A mi mamá le gustaría que estudie Medicina”, expresó el destacado estudiante salteño.

Concurso Mejor Promedio

Entre el 2013-2019 participaron del Concurso Mejor Promedio de Misiones Online:

· un total de 6.458 estudiantes con promedios 10 o cercanos diez

· resultaron ganadores con becas y premios, un total de 69 alumnos de la provincia y del resto del país.

· se entregaron en total 10 computadoras e impresoras de escritorios, 6 Notebooks, además banderas de Misiones y de la Argentina.

· en becas, se entregaron más de 680 mil pesos en el marco del Concurso Mejor Promedio

