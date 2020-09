Presupuesto 2021: Vivar ratificó que la ATM avanzará en la innovación tecnológica y con su premisa de “humanizar la recaudación”

El contador Rodrigo Vivar, principal responsable de la Agencia Tributaria Misiones, expuso su previsión de gastos para el ejercicio financiero 2021 ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. “La ATM se sumó al proceso de digitalización e innovación tecnológica. Tenemos pensado la integración con los 77 municipios. Hay que garantizar la misma calidad de servicios para todas las comunas”, sostuvo.

“No solo no hemos aumentado las alícuotas sino que las hemos mantenido. Nos pidieron que no graváramos las exportaciones y no lo hicimos. Tenemos una gestión de puertas abiertas, donde todos pueden hacer aportes a la política tributaria de la provincia”, valoró.

Vivar acudió a la reunión con la Subdirectora de Recaudaciones, contadora Mónica Seewald, y Director de Administración, Diego Schwegler.

El presupuesto asignado por el proyecto del Ejecutivo para la Agencia es de 4.628.031.000 pesos, 77,41% que en 2020 (2.608.713.000).

Vivar agradeció al personal de la ATM “que están fuertemente comprometidos con nuestra política institucional. Tratamos de cumplir con el pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien nos dijo: ‘Quiero que humanicen a la recaudación y cuiden a los misioneros’. Propuso de una gestión de puertas abiertas y en eso estamos”.

“No digo contribuyentes, sino ciudadanos. Nos reunimos con representantes de distintos sectores, sobre todo en este difícil momento que se atraviesa por la pandemia del coronavirus”, reseñó Vivar.

Remarcó que “esta impronta de Smart Office nos lleva a una nueva filosofía de trabajo” y ratificó que “tenemos que capacitarnos y luego llevar ese cambio cultural a la ciudadanía”.

El director de la ATM se mostró dispuesto a “promover y trabajar de manera colaborativa, siempre velando por la desburocratización de los trámites”.

Explicó que “hay una gran inversión en herramientas tecnológicas”. Mencionó la fila virtual, el sistema de seguridad fiscal y sistemas como pagos online, autoliquidación de sellos y Código QR.

Estiman una recaudación de 17.797 millones de pesos. En 2019 había sido de 18.914 millones, en 2018, de 13.245 millones y en 2017 de 9.908 millones.

De la composición tributaria, la contadora Seewald explicó que del total de lo recaudado en 2020, 93% corresponderá a Ingresos Brutos, 4% a Sellos, 2% al Impuesto Inmobiliario y 1% al Automotor.

Resaltó la alta adhesión a la moratoria lanzada por la institución: 1083 millones de presos en regularización de deudas en planes suscriptos. “El 76% de esos planes es por el Impuesto Automotor y 14% por el Inmobiliario”, apuntó.

Asimismo, mencionó que de los 364.000 pagos imputados por mes, el 50% son electrónicos. Puntualmente sobre la liquidación de sellos, en agosto, el 91% se hizo vía web.

