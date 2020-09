Misiones no adhiere al DNU que prohíbe el corte de servicios y las empresas dan de baja a usuarios morosos

A través de un DNU, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas. Sin embargo, Guido Weber, presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martin Limitada, señaló que Misiones no se había adherido al DNU previo y espera que no pueda aplicarse esta normativa en la provincia, pues afectaría gravemente no solo a las empresas, sino a los mismos usuarios debido a que incrementaría su deuda.

Guido Weber. Santa María de las Misiones

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que «las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias».

Según Guido Weber, presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martin Limitada, esta es una continuidad de la resolución 311que suspendía el corte de los servicios público tres meses consecutivos.

«Ahora se prorrogó hasta fin de año y habla ya de más meses, pero la provincia de Misiones no se había adherido a ese decreto», recordó.

Weber, explicó que a pesar de que Misiones no se adhirió al decreto, cooperativas como la que ellos dirigen, cumplían esa normativa, debido al difícil contexto económico producido por la pandemia.

«Nosotros cumplimos con esa normativa y no le estábamos cortando el servicio los primeros tiempo, inclusive hasta el mes de agosto. Ahora sí, empezamos a hacer más estrictos y a cortar el servicio».

Señaló que empezaron a ser más estrictos debido a que mucha gente tenía hasta cuatro meses de boletas impagas y otros que querían abusar del beneficio.

«Hoy por hoy tenemos un problema porque estamos cortando con cuatro meses, en realidad tendría que ser con tres y algunas empresas de servicio público, hacen inclusive con dos boletas. Esta normativa nos sorprendió y si la provincia no se adhiere continuaríamos de forma habitual el tasamiento del servicio público«.

Sostuvo que, en caso la provincia sí se adhiere los pondría en una situación particular. «Para nosotros es mucho una demora en pagos de siete meses. Es más, debido a esta situación, algunas empresas o cooperativa inclusive están cortando el servicio con la factura, están achicando los márgenes».

Weber afirmó que el contexto también los ha perjudicado, más aún porque sostiene que hace un año que no tienen un aumento de las tarifas de los servicios públicos. «La inflación sigue su curso, entonces es un poco difícil (dejar de cobrar). Esperemos que la provincia no se adhiera y que podamos hacer cancelamiento que teníamos hasta ahora».

La mora en los usuarios se incrementó, según el titular de la federación. «La cantidad de socios con deuda ha aumentado. De todos modos en el caso de nuestra situación siempre hemos sido un poco inflexibles en ese aspecto, no es que no se le atienda al socio y que no se le escucha, pero somos bastante inflexible así como son ellos con nosotros en la prestación de servicio, también nosotros lo somos con ellos en el tema del pago».

Explicó que a los inicios de la pandemia, el temor era que los industriales y los comerciante no puedan pagar, pero se dio un efecto inverso de que hay mucha gente.

Indicó que lo importante es que el usuario venga y se comunique. «En eso estamos muy abiertos al diálogo y eso está sucediendo, que hay gente que realmente están en situación difícil».

Weber enfatizó que en caso el Gobierno Provincial decida adherirse a esta normativa, buscarán reunirse debido a la compleja situación en la que los pondría como operadora de servicios.

«Estaríamos golpeando las puertas del gobierno provincial a ver de qué manera podríamos solucionar eso. Porque hoy con así como está planteado no es tan viable esta situación de que tengamos que esperar tanto tiempo. Hay que también ponerse en lugar del usuario porque una vez que le de siete meses de energía, se vuelve muy difícil pagar ese servicio, ese es el problema que estamos teniendo».

Recordó que el usuario debe entender que sigue siendo una deuda y no una bonificación. «es una deuda que se dilata el tema del pago de la deuda pero sigue siendo una deuda».

SPM-A