Plan Fines Deudores: Inscriben hasta mañana viernes 18 de septiembre a rendir materias para terminar el secundario

Cabe recordar que podrán acceder al programa los alumnos que hayan terminado de cursar el último año de la educación secundaria como regulares y adeuden espacios curriculares (del último año o años anteriores, sin haber alcanzado el título) provenientes de escuelas secundarias orientadas de gestión estatal y privada y escuelas de Jóvenes y Adultos.

Este año en particular, las sedes abiertas para las inscripciones serán: en la Esc. Sup. De Comercio N° 3, Esc. Normal Sup. Mariano Moreno de Apóstoles; el B.O.P. N° 3 de Campo Viera; B.O.P. N° 28 de Colonia Delicia; Esc. Normal Sup. N° 7 Concepción de la Sierra; B.O.P. N° 7, C.E.P. N° 33, de Dos de Mayo; Esc. Normal Sup. N11 de Eldorado; B.O.P. N° 35 y C.E.P. N° 17 Garupá; C.E.P. N° 35 de General Urquiza; C.E.P. N° 38 y Esc. Sup. De Comercio N° 2 de Jardín Aca.; Esc. Normal Sup. N° 2, Montecarlo; B.A.P.A. y B.O.P. N° 37 de Puerto Piray; ESC. NORMAL SUP. N° 8 de Pto. Iguazú; Esc. Normal Sup. N° 3 y C.E.P. N° 38 de Jardin América; Esc. de Comercio N° 15 de San Vicente.