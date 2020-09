A los 89 años, murió el empresario misionero Miguel Schmalko

RELACIONADAS Falleció el titular del INAES Mario Cafiero

En la mañana de este domingo falleció a los 89 años el empresario misionero, Miguel Schmalko, quién ocupó distintos cargos en cámaras empresariales de la provincia y fue pionero en el rubro hotelero administrando el City Hotel de Posadas, entre otros emprendimientos.

Sus restos fueron velados esta tarde en uno de los salones de la empresa Proveeduría Paraná, ubicado sobre la calle Santiago del Estero casi Félix de Azara.

El ex dirigente empresarial dejó de existir a causa de una neumonía que lo aquejaba en los últimos días.

Schmalko fue propietario del emblemático City Hotel, también ocupó el cargo de Consejero y ex presidente de la Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay (Febap) y ex presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Misiones (Cacexmi).

“Don” Schmalko –como lo conocían- era dueño de una proverbial forma de ser y se lo podía ver practicando caminatas y corridas, además de la natación, hasta sus últimos años de vida.

JAS

AD-EP