Combustible: aseguran que si el paro de refinerías se prolonga podría haber faltante

Ante rumores de escasez de combustible debido al paro de las refinerías, desde la CESAME sostienen que todavía hay stock, pero que de prolongarse el paro más allá del miércoles, «habría que preocuparse»

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE), sostuvo que a las refinerías no les conviene continuar sin actividad debido a que es muy costoso reiniciar las operaciones y que estas tienen reservas por lo que no habría escasez de combustible por el momento.

«Hay un paro que abarca a todo el sindicato petrolero que no son solamente las refinerías, sino que abarca a todo el territorio del sur, pero no es para tomarlo a la tremenda porque siempre las petroleras tienen un stock de combustible y de petróleo para no parar, porque reiniciar la operación en una refinería es muy costoso», explicó.

Al no llegar a un acuerdo respecto de las paritarias 2019, los trabajadores petroleros comenzaron ayer un paro indeterminado en refinerías y depósitos de combustible de todo el país, que puede derivar en un problema de abastecimiento.

En ese contexto, el Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio), Pedro Milla, advirtió que en las próximas horas comenzará a faltar el combustible.

No obstante, Jalaf indicó que las reservas cubrirían La escasez de combustible. «El paro se prorrogará hasta el lunes o martes. Faltante de combustible no creo que haya , pero si el paro perdura más de una semana sí».

Jalaf explicó que hay stock, no solo de productos refinados, sino de petróleo crudo que «le da cierto margen para seguir funcionando aunque sea a media máquina».

«Si no hubiera una solución para el miércoles de la semana que viene, habría que preocuparse, porque las refinadoras no pueden parar y el Estado tendrá que intervenir para llegar a una conciliación obligatoria que permita que sigan trabajando aunque no lleguen a un acuerdo total».

Precios de los combustibles

Según el empresario, esta negociación no afectaría el precio de los combustibles. «No creo que al Gobierno le interese aumentarlo por el momento si se llega a una conciliación obligatoria se va a llegar un acuerdo para ir pagando algo de la cifra que se había prometido y para ganar tiempo para que el Gobierno llegue a un acuerdo con el FMI, después quizá se puedan elevar los precios que vienen muy retrasados».

Jalaf precisó que a pesar de las restricciones, el buen panorama de la provincia ha favorecido al comercio y el mes pasado hubo un leve incremento de la demanda de combustible. «Misiones es una de las pocas provincias que han mantenido una conciencia sanitaria importante. La salud Pública y el Gobierno se ha manejado muy bien y somos los primeros en las estaciones de mantener a nuestros trabajadores».

Aumento del precio del combustible

Indicó que el cuidado que tienen «pagamos un canon mensual para que vengan a darles cursos, se gestionó ante las petroleras, ciertas promociones para no ser cobradas y son costos operativos que se han ido incrementando, al igual que los salarios, los bonos y que se continúa pagando, a pesar de que los otros elementos de insumos continúan y nosotros mantenemos el precio de los combustibles congelados».

El titular de CESANE negó que en los últimos meses hayan incrementado sus ganancias, sino que son más los gastos operativos.

El empresario indicó que esta crisis se ha agravado por el bajo margen de ganancia y los altos costos operativos.

«Un litro de nafta son 60 pesos, pero a nosotros nos cuesta 30 pesos. Lo digo porque la gente cree que los empresarios de las estaciones de servicio son millonarios, nosotros somos empleados del Estado, los otros 30 pesos son de impuestos, eso quiere decir que hay un 100% de impuestos sobre los combustibles y que se recauda de forma directa rápida y por anticipado. Todas estas cosas han llevado que la situación sea cada vez más grave y dolorosa».

Explicó que las declaraciones del dueño del YPF sobre «peor que la nafta cara es que no haya abastecimiento», Jalaf sostiene que ese es una declaración para justificar el incremento del precio del combustible porque no puede haber una escasez.

Sobre el aumento en el precio del combustible, indicó que no se va a poder equiparar los precios, porque el litro de nafta Súper siempre costó un dólar y un poco más .

«Si lo comparamos con el dolar oficial, es decir el que no es real, tendría que estar costando 72 o 73 pesos el litro. Estamos atrasados en este sentido, pero también están congelados muchas cosas. Se puede mantener los precios, pero luego será cada vez más insostenible».

