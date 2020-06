Estaciones de servicios aumentaron 35 por ciento en ventas de combustibles a partir de la flexibilización de actividades comerciales en Misiones

Las estaciones de servicio están vendiendo 35 por ciento más desde que comenzó la etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y se debe al movimiento de personas que generó la flexibilización en las actividades comerciales en Misiones, según precisó en la mañana de este jueves Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste Argentino (CESANE).

Faruk Jalaf-FM Libertad

El empresario aclaró que la actividad que desarrollan fue considerada esencial y por lo tanto no cerraron sus puertas desde el inicio de esta etapa, hecho que determinó una pérdida del 90 por ciento en el caudal de ventas y se vieron perjudicados por el confinamiento de la población dado el alto costo de mantenimiento de una estación de servicios.

Durante el mes de abril, afirmó Jalaf, hubo un diez por ciento de venta, mientras continuaban sosteniendo los costos que incluyen salario, servicios, seguros e impuestos, sin haber sido beneficiados con la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que brindó el Estado Nacional. “Teníamos que soportar todo el costo que implica mantener abierta una estación de servicio porque la cantidad de empleados es la misma, salvo los días francos; además los salarios son los mismos, los servicios son los mismos (agua, luz, seguros, control ambiental, etc), el costo de la bomba que vende es lo único que disminuye. Estábamos trabajando a total pérdida”, afirmó.

El cierre total de la gran mayoría de las actividades comerciales produjo la caída a la que aludió el empresario. “Al no haber ninguna actividad, en abril se atendía solo a ambulancias, fuerzas de seguridad, bomberos; algunos clientes de distribuidoras de alimentos que son clientes regulares y cobramos recién al fin de cada mes; así que prácticamente trabajábamos a costo total en esos días y el margen nuestro es muy chiquito, es del 8 y medio por ciento, es un margen muy estrecho”.

Ya para el mes de mayo, la Cámara que representa y la Federación de la que forman parte habrían logrado que las estaciones de servicio formaran parte de los rubros beneficiados por los ATP. Coincidentemente, en mayo comenzaron también a movilizarse mayor número de personas a partir de la flexibilización que se dio en la provincia y esto habría aumentado la actividad hasta alcanzar un tope de 20 por ciento por encima de lo que se venía logrando vender.

Jalaf precisó que “el cálculo se hace por región y por zona, porque hay regiones que al no tener transporte público se vendió más nafta y menos gasoil o hay estaciones ruteras que vendían combustibles a los camiones de carga internacional o de carga de madera, que como no había actividad, no vendieron nada”.

De todas maneras, el presidente de la Cesane planteó un panorama poco alentador para el rubro: “Con el movimiento que hay ahora, aproximadamente debe andar alrededor de 30 a 35 por ciento más de venta. Es bastante por debajo del valor del costo operativo de una estación. De los 60 pesos que se paga por un litro de combustible, 30 pesos es impuesto y el precio real es el otro 30 pesos. Nosotros lo pagamos por anticipado y las petroleras lo rinden después”.

En cuanto al precio de los combustibles, hizo un análisis comparativo entre el costo real y el costo actual, cálculo que se realiza a partir del precio de la moneda estadounidense y que según Jalaf, “está muy por debajo del costo real”. “Si comparamos con los precios de los países vecinos, estamos vendiendo a un 40 o 50 por ciento más barato. No hay claridad en el precio real del combustible; si hablamos de precios reales tendría que estar alrededor de 100 o 110 pesos el litro de la nafta super. Esta etapa ya la vivimos y después comenzó a faltar el combustible. Ahora no falta, porque las petroleras tienen un valor mayor del costo internacional y además porque no hay ventas, así que no hay falta de combustible; pero cuando haya demanda va a faltar combustible”, dijo el empresario en diálogo con FM Libertad.

