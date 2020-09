La Argentina mantiene la hidrovía pero navegan banderas extranjeras, se quejan desde el gremio y la industria naval

“La Argentina financió y mantiene la Hidrovía Paraná Paraguay pero no tiene barcos, y hace muchos años que no los tiene”, dijo el dirigente del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje, Julio González Insfrán. Por eso sostuvo que lo más urgente es promover la industria naval con una política crediticia.

El dirigente naval sostuvo que “hoy el 98 % de la carga viaja en barcos de bandera paraguaya y boliviana y solo un 2 % en barcos de bandera argentina. Viene ocurriendo hace tiempo, estaba oculto, y hace 6 años lo sacamos a la luz porque queremos recuperar bandera argentina, queremos recuperar la flota fluvial argentina”. “La flota es el elemento más importante que tenemos en el comercio exterior”, subrayó.

La misma situación fue planeada a MisionesOnline por el dirigente de Patrones y Oficiales Fluviales en Misiones, Juan Fermín Oviedo, y la titular de la Industria Naval, Silvia Giménez.

González Insfrán dijo a Edición Calificada de Radio Cut que el el manejo de la Hidrovía Paraná Paraguay por las provincias causará un gran impacto en las economías regionales. En el 2021 vence la concesión de la hidrovía y “el presidente dijo que vamos a federalizar la hidrovía con la participación de los gobernadores en la administración del sistema. Esto va a generar un impulso y una nueva conciencia sobre la flota fluvial argentina”.

El dirigente del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales reveló que se prepara una nueva licitación para concesionar la Hidrovía, en la que tendrá que pagar peajes. Recordó que, durante la gestión presidencial de Cristina Fernández “se invirtieron de 110 a 120 millones de dólares para dragar y balizar la hidrovía de Santa Fe al norte”. “Pero ahora en los pliegos nuevos que van a salir se va a hacer por peaje, la concesionaria del peaje deberá invertir y recuperará su inversión con lo que pague todo barco que transite y de ahí una parte irá al fisco”.

Agregó que “el presidente puso en agenda este problema de la hidrovía que hasta el gobierno anterior se administraba desde la Nación, en forma unitaria”. González Insfrán explicó que al no tener participación, los puertos provinciales sufrían “porque no tenían desarrollo, porque no podían dragar los canales de acceso”.

Mencionó como ejemplos lo que ocurría en los puertos fluviales de San Pedro, Barranqueras, Resistencia, Santa Fe y Diamante. “Al no tener flota fluvial Corrientes ni Formosa pueden sacar su carga y si no vienen en bodega paraguaya o boliviana, no pueden salir con sus cargas, salvo en camión. Y eso resiente mucho las economías regionales.

En cuanto a la pesca ilegal por parte de barcos extranjeros en el mar, consideró que es fruto de la falta de elementos de patrullaje. Y también porque no hay empresas argentinas dedicadas a esa industria pesquera al haber disminuido la inversión en astilleros.

“Debemos trabajar para una nueva flota fluvial argentina y reactivar los puertos que son generadores de nuevos y muchos puestos trabajo”, señaló.

“En cuanto a la pesca ilegal, hace muchos años vemos cómo nos roban en el sur por no tener política de protección; porque las fuerzas de seguridad no tienen barcos, no tienen patrulleros, quien están a cargo no tienen elementos”, señaló.

Se preguntó “por qué no producimos más barcos para la defensa, poner la mirada sobre esa enorme riqueza del Mar Argentino, equipar nuestra fuerza y promocionar la fabricación de pesqueros en la Argentina, con políticas crediticias de protección la que mueve miles de puestos de trabajo”.

LD-