Fuerte respaldo de CESANE al pedido del gobernador para declarar a “Misiones como provincia libre de impuestos y régimen especial de frontera”

Faruk Jalaf, presidente de CESANE (Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste) sostuvo que apoyan vehementemente el pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad ante la Nación, para declarar a Misiones provincia libre de impuestos y régimen especial de frontera para equilibrar asimetrías.

En referencia a la propuesta de declarar a la provincia de Misiones, zona libre de impuestos o algún esquema que atienda las asimetrías que se generan cuando las fronteras con Paraguay y Brasil, permanecen abiertas, Jalaf explicó que «Misiones es una provincia especial enclavada entre dos países que tienen sistemas muy competitivos con respecto a nosotros, porque poseen una carga impositiva menor, variaciones en los precios menores a las nuestras y mayor estabilidad en sus monedas, lo que hace muy difícil que podamos competir con ellos».

Además recordó que «no es novedoso que esto se haya pedido, es algo que yo mismo he pedido en la década del 90 para la ciudad de Puerto Iguazú, porque Foz (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), operan prácticamente como zonas francas, pero es un pedido que nunca se concretó. Por eso hoy avalamos y apoyamos desde la Cámara esta solicitud, entendemos que esto ayudaría notablemente a la economía de la provincia y del país».

En ese orden resaltó que el gobernador Oscar Herrera Ahuad lo fundamentó muy bien al hacer los cálculos que se ven en esta cuarentena, «ya que al cortar el tránsito en el puente de Posadas- Encarnación, solo en Posadas dejaron de emigrar 5.600 millones de pesos por mes, que es muchísimo dinero que sale de la provincia, porque los misioneros se van a comprar a Brasil o Paraguay por la sencilla razón de que es más barato».

Y se explayó «nosotros en Misiones tenemos una frontera del 90% con países limítrofes y solo un 10% con Argentina, entonces la competencia con estos países se hace insostenible. Ya que no podemos competir en precios por las razones que mencioné anteriormente».

Competitividad a nivel regional

El presidente de CESANE expresó que «tenemos una carga impositiva muy alta, pero si tuviéramos un 10% de IVA como tiene Paraguay, si se bajan los impuestos a las ganancias y las cargas sociales para el personal como se ha pedido, se favorecería notablemente la producción en la provincia la exportación y el turismo que podría salir de acá mucho más barato. Esto ayudaría a que los terciados, el mdf, la celulosa, la madera, el combustible, el té , la yerba , el tabaco , azúcar, gastronomía y el turismo , etc tengan un precio más bajo, más competitivo para los habitantes de la provincia y para otros compradores también. Y la recaudación no va a caer, porque la actividad económica se va a duplicar o más aún, y nadie va a perder nada con esto».

En ese sentido agregó «además se va a impulsar la inversión en nuestra provincia, porque esto será atractivo para radicarse como empresa en Misiones «.

Equilibrio

Y remarcó «yo creo que Misiones se merece esto, porque en todos estos años nunca ha recibido ningún beneficio real, nuestra provincia recibe la coparticipación per cápita más baja del país, se reciben unos 1250 pesos por habitante. Cuando Formosa recibe el doble que nosotros. Y eso que tenemos los servicios más caros del país, porque por ejemplo hace 30 años nos prometen gas natural pero hasta ahora nunca llegó. Generamos energía eléctrica con represas en nuestros ríos, pero pagamos la energía más cara del país. El combustible también es el más caro del país y las mercaderías y demás que llegan de otras provincias también nos resultan más caras por el flete. No tenemos ferrocarril y la vía marítima que es uno de los transportes más económicos no se usa».

Y expresó «entonces: por qué nosotros que tenemos el menor ingreso per cápita del país tenemos que tener el mayor costo en todo? Creo que si esto se aprueba, tendríamos por fin un punto de equilibrio con los países limítrofes, que siempre nos han sacado ventaja por las cuestiones impositivas, porque nuestros productos son buenos, de alta calidad, pero no pueden competir con los de ellos por los impuestos».

Para finalizar destacó «felicito al doctor Oscar Herrera Ahuad por esta solicitud, felicito su gestión, porque al exponer esto, expuso cuánto perdemos en la provincia porque mucho dinero emigra hacia el exterior, y también dejó claro cuánto se podría generar si esto se aprueba».

