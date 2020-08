Coronavirus: Misiones no retomará las clases presenciales hasta que se refuerce la conectividad del transporte urbano y suburbano

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, afirmó para un medio televisivo que las clases presenciales en la tierra colorada, por ahora no iniciarían, debido a que es importante garantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes. Recordó que en la provincia existe alrededor de 270 mil adultos mayores de 60 años que están entre la población de mayor riesgo y una población educativa de 500 mil alumnos, quienes aunque con menor riesgo, podrían ser un foco de contagio para los ancianos.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad afirmó que por ahora no se iniciará el retorno a clases presenciales, debido a la necesidad de habilitar el sistema de transporte suburbano e interurbano en toda la provincia y garantizar la salud de los estudiantes.

«Vamos primero a garantizar la seguridad sanitaria. Es todo un proceso que se necesita llevar adelante para eso. Es un nuevo aprendizaje y yo no voy a hacer comparativos con quienes empezaron y volvieron para atrás, porque cada lugar tiene su propia realidad, para que nosotros pongamos en marcha el sistema provincial educativo, necesitamos tener por lo menos la conectividad urbana y suburbana e interurbana de micros».

Explicó que, «si nosotros todavía no iniciamos el proceso de incorporación del sistema de transporte, todavía no estamos en condiciones de decir que vamos a ir a una presencialidad», afirmó el titular de Misiones.

Clases presenciales

Herrera Ahuad advirtió que «se ha demostrado que los niños y los jóvenes tienen un alto potencial de carga viral y de contagio. Quizá no desarrollar la enfermedad, pero sí de contagiar a personas vulnerables».

Añadió que en Misiones se está haciendo un trabajo muy meticuloso con la población adulta mayor, quien son los que tienen un mayor índice de vulnerabilidad frente a otros grupos etáreos. «Misiones tiene entre 250 mil y 270 mil mayores de 60 años. Estamos cuidándolos y tenemos 500 mil alumnos que van a la escuela y cada niño que vuelve a su casa a algún lugar se va a encontrar al adulto mayor. Todas esas variables son las que debemos ir evaluando».

Apertura de fronteras

La titular de la Cámara de Comercio de Encarnación cuestionó la negativa del gobierno provincial de no abrir el paso fronterizo y señaló que esto responde a un «capricho» del Gobernador e incluso calificó como una actitud de xenofobia hacia los paraguayos.

En ese sentido, Montiel solicitó la aplicación del tratado del MERCOSUR en cuanto al comercio fronterizo, que según indicó los habilitaría para comercializar aún en tiempo de pandemia.

La comerciante reiteró que la apertura de fronteras es un derecho de paraguayos y argentinos y que se puede hacer a través de controles sanitarios estrictos, según declaró para Itapúa Noticias.

Además exigió a la Cancillería paraguaya mayor firmeza con el pedido. «Tiene que tener más fuerza (…) que se plante y ver esa herramienta legislativa y que podamos hacer uso para abrir de forma inteligente»

Ante las declaraciones de Montiel, el Gobernador de Misiones explicó que su función es garantizar la protección de los misioneros.

«Cuando me hablan del comercio de frontera que incluso me dijeron que soy xenófono, pero yo me pongo a pensar que el vecino país tiene en su totalidad 800 camas de unidad crítica y solo Misiones para atender un millón 200 mil misioneros, tiene la misma cantidad camas. ¿Qué ocurriría si la pandemia genera un desbalance epidemiológico tanto en los vecinos como en nosotros? Me interesa la cuestión de trabajo, pero no puedo poner en riesgo el sistema sanitario de mi provincia, solo porque la cuestión económica se recienta en otro lugar».

Herrera Ahuad recordó que la solidaridad que se exige debería partir de ambos lados del río. «Cuando nosotros tuvimos una caída del 20% de la coparticipación federal y una baja de casi el 50% de la recaudación, la solidaridad nadie la tuvo. Hoy hay muchas cuestiones que nosotros podríamos haber destinado a otro sector, pero tuvimos que hacerlo para reforzar las instituciones sanitarias y a mí nadie vino a decirme te hago un hospital nuevo con plata de otro lado. No hay solidaridad en eso».

Añadió que Misiones es una provincia muy solidaria, «nosotros hemos mostrado mucha solidaridad al enviar equipamiento, medicinas, estamos ayudando a otras provincias de la argentina con recurso humano profesional y con medicina y hasta allí estamos todos bien, pero debemos cuidar la fortaleza que hemos contruído. Yo debo respetar a todos los misioneros de la misma manera que ellos han respetado lar normas sanitarias», acotó.

