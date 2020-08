“Lo encontré atado, con quemaduras en el cuerpo y muy golpeado”, el relato de la vecina que socorrió al policía asaltado y torturado en Garupá

Ayer en horas del mediodía en una vivienda de Garupá un policía sufrió un violento asalto cuando ingresaba a su domicilio. Delincuentes lo torturaron para robarle dinero. Una vecina escuchó los gritos del hombre pidiendo ayuda y lo socorrió. “Estaba atado de pies y manos, con quemaduras en los brazos y manos, muy shockeado por lo que había pasado”

Cecilia es vecina del hombre que sufrió el asalto, y en diálogo con Misiones Online, contó lo que vivió ese viernes al mediodía. Su casa se encuentra junto a la del policía por lo que pudo escuchar los gritos, inmediatamente salió de su domicilio e ingresó a la de su vecino para ver ocurría.

Cuando ingresó a la vivienda se encontró con una imagen que quedará grabada en su mente, su vecino, “un hombre muy trabajador” como lo describió ella, se encontraba atado en una silla y con su cuerpo golpeado y quemado. “Estaba cocinando y escuché los gritos, entre a la casa y lo encontré atados de manos y pies en una silla, él estaba todo quemado, la panza los brazos, las manos, estaba muy golpeado”.

“Cuando lo desaté no podía hablar estaba todavía muy shockeado por lo que había pasado, lo habían golpeado mucho.”

Luisina Ayala, también es vecina y aunque no escuchó los gritos, comentó que en la zona suelen haber robos “y la mayoría ocurren en horas del mediodía”. “Creemos que eran personas que merodeaban en el barrio, solemos ver que en horas del mediodía pasa en moto mirando las casas, y da la casualidad que esto ocurrió en ese horario”.

Además, solicitan alumbrado público ya que no hay en el barrio, como así también la limpieza de los pastizales en la zona, “hay un matorral enfrente que es usado por los delincuentes para esconderse, por la noche es muy oscuro, no hay alumbrado y no se ve nada”, señaló Luisina.

El violento asalto en Garupá

El hecho ocurrió ayer en horas de la siesta cuando Rafael P fue sorprendido por dos hombres cuando intentaba ingresar a su domicilio. Seguidamente, lo golpearon, maniataron y sometieron a torturas de diferente tipo para que dijera dónde había guardado la suma de dinero que rondaba el millón de pesos.

El asalto se registró poco después de las 13, en una vivienda ubicada en inmediaciones a la avenida Las Américas y calle Casimiro Martínez de dicha localidad.



Quienes le propinaron golpes y lograron reducirlo atándolo con precintos plásticos a un sillón tipo reposera exigiendo en todo momento que les dijera dónde estaba el dinero, utilizando un cuchillo de cocina le produjeron quemaduras para obligarlo a entregar el dinero, ante su negativa le produjeron lesiones y quemaduras en el cuerpo, logrando los mismos encontrar la suma de 10000 dólares y 65000 pesos en efectivos ocultos en un mueble del dormitorio dándose posteriormente a la fuga del lugar. Logrando la víctima pedir ayuda, a lo que los vecinos lo auxiliaron.

E.B.-EP