Comerciantes de la Francisco de Haro aseguran que sus ventas “cayeron un 90%” debido a las multas por estacionar sobre la ciclovía

Comerciantes y vecinos de la Avenida Francisco de Haro mostraron su descontento ante la delimitación de la ciclovía de dicha avenida y afirmaron que debido a la imposibilidad de encontrar estacionamiento para sus clientes, las ventas de sus comercios se han reducido un 90%, para lo cual han pedido que se habiliten espacios para estacionar y/o que haya un horario específico para los ciclistas. No obstante, desde la Municipalidad de Posadas, descartaron esa posibilidad pues afirman que la normativa debe cumplirse.

Sandra Ortiz. Radio Libertad

Leonardo Stelatto. Radio Libertad

Lucas Jardin. Radio República

Frente a la demarcación de las nuevas ciclovías, vecinos de la Avenida Francisco de Haro, especialmente en la chacra 32 y 33 se han visto perjudicados antes la imposibilidad de poder estacionar sus vehículos y en el caso de los comerciantes, muchos sostienen que ha disminuido el número de clientes debido a las multas que se les imponían por estacionar en esos espacios, ante la necesidad de dejar sus vehículos cerca del lugar de sus comparas.

Sandra Ortiz, una de las vecinas y propietaria de un negocio afirmó para Radio Libertad que desde la instalación de las ciclovías, se han visto seriamente afectados en lo económico.

«Directamente no paran los autos en los comercios, desde donde está instalada la ciclovía en la avenida Cabred hasta la ruta 12, no paran los autos porque los inspectores de tránsito venían y le ponían multas, entonces la clientela se empezó a asustar y en la acera del frente tampoco se puede estacionar porque están los garajes de la 32 33 que cada uno de los propietarios se hizo dueño y señor del espacio público con candados y cadenas y en el lado de enfrente tampoco se puede estacionar».

Aclaró que, los espacios ocupados por los propietarios de garajes son dársenas públicas que vienen desde la Avenida Bustamante hasta la Andresito. «Estos son para que vengas y estaciones tu auto y lo dejes para comprar enfrente, pero antes al no estar los bastones y los parchecitos la gente estacionaba«.

«Nuestras ventas bajaron en un 90%, no solo en mi comercio, sino en el de todos los comerciantes. Ayer hicimos un corte parcial en la Avenida Francisco de Haro y Bustamante y reclamamos una solución ante esta problemática», afirmó Ortiz.

Ortiz pidió que les permitan sacar los bastones de enfrente y que puedan estacionar los autos libremente en un horario establecido.

«Nosotros pedimos eso simplemente para trabajar para poder vender algo. Ya no estamos vendiendo nada (…) La solución que nos dieron en la municipalidad, el ingeniero jardín, es hacer un estudio y que nosotros nos hagamos las dársenas. Pero yo no tengo ingresos en ese momento, cómo pretenden que yo haga una construcción si no tengo ingresos. Parece que tienen más empatía con los Ciclistas que con los comerciantes», cuestionó.

Recordó la importancia del comercio para la recaudación y la generación de fondos para obras. «Los comerciantes somos lo que aportamos, lo que pagamos todos los impuestos que nos ponen, la ciclovía parece que es sagrada. No estoy en contra de las ciclovías, pero a mí me está dejando sin dar de comer a mi familia y a todos los comerciantes de la avenida Francisco de Haro».

La comerciante indicó que el otro problema es el gran número de cocheras ilegales en las avenidad Bustamante y Andresito. «Son ilegales las cocheras porque cada propietario se hizo su garage propio lo cerró con portones con candados y lo usan ellos únicamente. Son dársenas grandes sin divisiones y de ese espacio se adueñaron los propietario de los departamentos».

La vecina sostuvo que el tema de la ilegalidad de las cocheras se debería haber solucionado antes de establecer la ciclovía.

«Es un tema de normativa. La ciclovía va a seguir funcionando», dijeron desde la Comuna de Posadas.

«Es un tema de normativa», con estas palabras, el intendente de la ciudad de Posadas Leonardo «Lalo» Stelatto expresó su opinión sobre los últimos reclamos de los comerciantes y vecinos sobre la ciclovía.

«En la vida tenemos normas que acatar y si nos nos gusta la ordenanza. Hacer los planteos donde corresponden y cómo corresponden. Por eso, nosotros estamos abiertos al diálogo no nos vamos a esconder de los problemas», señaló el jefe de la comuna.

El intendente de Posadas explicó que la ciclovía seguirá funcionando y hay una normativa que explica en qué lugares podemos estacionar y en cuales no. «Habiendo una normativa a todos nos cae simpático algunas cosas y a otros no».

Destacó la importancia de nuevos medios de transporte debido a la gran congestión que se vive en las calles, especialmente del microcentro.

«Debemos fortalecer el transporte público de pasajeros ya sean taxis, remises, colectivos y las bicicletas porque nuestro microcento ya no da más».

Explicó que ya están trabajando en la ciclovia no solo la que va del norte a sur, sino de este a oeste.

Sobre los reclamos ante la dificultad que presentan los comercios para la carga y descarga de mercadería dijo: «No me pueden venir a decir que con todos los medios tecnológicos no puedan tener algún medio que no lo pueda pasar de una vereda a la otra o hacer un recorrido de 20 metros o 30 metros. Estudiaremos todos los casos particulares y vamos a resolver. Que de eso se queden tranquilos todos los comerciantes que si nos plantean correctamente estamos para escucharlos y resolverlos».

Por su parte , el director de la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas , Lucas Jardín afirmó que entiende el reclamo de las personas y el descontento pues afecta sus ingresos.

«Hay espacios que son ocupados por el privado, pero son espacios públicos. Estamos buscando un término medio y lo que le decía a los comerciantes es que estamos implementando un nuevo sistema de movilidad, no solo con la bicicleta, sino con el monopatín, etc. y hoy estamos poniéndolo en valor».

Señaló que están trabajando para brindar una solución posible para que los comercios puedan seguir subsistiendo, pero aclaró que la ciclovía no es el tema causante.

«La ciclovía no se toca.Tampoco podemos cortar dos o tres horas de la ciclovía para que la gente se pueda estacionar y obviamente se estaría perdiendo el servicio que queremos que se implemente».

Precisó que dentro de los proyectos de manos únicas Este-oeste, «tenemos pensado también implementar la ciclovía en la zona del acceso oeste, Villa Cabello y todo ese sector que pueda ser servido hasta el centro de la ciudad es parte del proyecto que tenemos».

«También hay que pensar en el uso mixto de la bicicleta con otros de circulación vehicular y eso está aún muy complicado en Posadas por la forma de movernos, porque la bicicleta todavía no ha tomado un rol protagónico en la sociedad más que nada por el respeto hacia ellos. Siempre están en desigualdad de condiciones por eso estamos pensando soluciones y pensamos en un carril exclusivo que esté señalizado, donde esté la separación física para el resguardo».

SPM-A