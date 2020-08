Pese a la suspensión de las competencias, los palistas del Club de Canotaje Río Paraná se preparan de cara al 2021

Con protocolo sanitario para la práctica del canotaje, hasta el momento solo está permitida la práctica de los federados, aunque las competencias están canceladas. Nicolás Robin, profesor en la Escuela de Canotaje Río Paraná de Posadas, celebró el acompañamiento de las condiciones del tiempo en el inicio de esta semana, lo que permitió que tanto adultos como chicos puedan entrenar y disfrutar.

En diálogo con Misiones Online, el entrenador contó que el equipo de competencias trabaja todos los días: lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 17:00 horas, en tanto que los martes y jueves lo hacen de 15:30 a 17:30 horas y sábados desde las 09:00, aunque este último fin de semana debieron suspender la práctica.

“Empezamos la semana con un lindo clima, así que trataremos de disfrutar esta semana ya que la semana pasada tuvimos mucho frío, aunque estamos acostumbrados a estos cambios de temperatura: los chicos ya saben que tienen que traer otra muda de ropa con una remera térmica, toalla y un abrigo”, manifestó.



“Por ahora estamos entrenando con dos grupos ya avanzados que están federados y compitieron a nivel nacional. Hay seis palistas que están dentro de la Selección Argentina. Cada grupo entrena por una hora y el cupo máximo es de diez personas por turno, sumado el entrenador”, contó.

Mencionó que actualmente ese cupo se aumentó, sin embargo desde el club siguen manteniendo la cantidad de competidores ya que es más fácil continuar con el orden que tienen. “Los palistas que no son federados pero que tienen experiencia y son socios, ahora también tienen un horario para navegar”, acotó.

Pese a la cancelación de las competencias, continúan con los entrenamientos

A causa de la pandemia de Covid-19, los deportistas de las diversas disciplinas lamentaron que las competencias, tanto nacionales como internacionales, debieran suspenderse. No obstante, según precisó Robin, continúan trabajando intensamente para alentar a los palistas federados.

“Hace una semana se confirmó la suspensión del Sudamericano que iba a realizarse en noviembre. Por eso ahora con los entrenadores apuntamos a marzo del año que viene cuando es el nuevo selectivo. No generamos ninguna expectativa para este 2020, pero sí le decimos que es un punto a favor para la preparación general”, aseguró.

La experiencia de los competidores: “Le dedicamos la vida al entrenamiento”

Sofía Del Valle, la joven palista que representa al Club Río Paraná, tiene en agenda el objetivo de representar nuevamente a la Selección Argentina en las competencias de canotaje, por ello desde la autorización del protocolo correspondiente para los entrenamientos, trabaja muy duro en su preparación.

“Tratamos de estar de la mejor manera. La primera vez que vinimos a entrenar fue bastante raro por las indicaciones del protocolo, pero también fue una satisfacción muy linda volver a la rutina ya que, literalmente, le dedicamos la vida. Se sintió en lo físico y en lo psicológico: en un momento te dabas cuenta de que no estabas como antes”, contó.

Del Valle afirmó que, desde su experiencia post cuarentena estricta, sintió pérdida de masa muscular y asimismo de la capacidad de resistencia. “Lo que más me pegó fue la cancelación del Campeonato Panamericano ya que obtuve mi plaza en el selectivo, pero creo que ahora debo seguir entrenando para competir el año que viene”, relató.

“Eso le transmite un montón a los chicos: la superación de volver. Para mí no hay nada más lindo que entrenar y gracias al Ministerio de Deportes tenemos la posibilidad de ir al gimnasio tres veces por semana: remo a la mañana y cuando salgo me voy a gim, después de almorzar hago otro turno de agua y, dependiendo del día, salimos a correr o a nadar”, añadió.

El grupo un día de entrenamiento antes de la pandemia.

“El deporte me cambió la vida. Yo me crié en este Club de Canotaje, hice amigos que hoy día son como mi familia y por eso los invito a todos a que vengan acá porque no se van a arrepentir. Lo que da el deporte es muy grande”, destacó la palista misionera.

Derrame de aceite en el río Paraná

Robin, consultado sobre la presencia de aceite en las aguas del río semanas atrás, lo que preocupó a los que habitualmente ingresan a él, sostuvo que por fortuna el líquido se fue dispersando, aunque todavía quedan algunos vestigios ya que esa zona fue la más afectada.

Cuando se dio a conocer la situación, las autoridades municipales enviaron al equipo de Bromatología de la localidad quienes acudieron al lugar para tomar muestras. “Se ve que se debió a algún movimiento que hicieron en construcciones. Afectó principalmente a esta zona por el viento. La mancha de aceite estuvo unos buenos días”, afirmó.

AV-EP