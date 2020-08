Derecho de réplica: Casimiro Zbikoski asegura que sus colectivos salen de las cabeceras con las ventanillas abiertas

Carlos Hermosilla, gerente general de Casimiro Zbikoski S. A. reiteró que todas las unidades que salen de la empresa lo hacen con las ventanillas abiertas, tal como lo establecen las normas de seguridad sanitaria vigentes. Asimismo, indicó las unidades que llegaron en las últimas semanas a Misiones cuentan con ventanillas en la parte superior del vehículo.

Ante la publicación de Misiones Online realizada el pasado 5 de agosto donde usuarios manifestaban su preocupación por falta de ventilación en los colectivos de Don Casimiro, desde la empresa reiteraron que si había colectivos con ventanillas cerradas, era porque “los usuarios las cierran”.

“Están los orientadores que colaboran con asistir a estos. Cuando ven una unidad con la ventanilla cerrada la abren o le piden a la gente que la abra”, dijo el gerente de Don Casimiro.

En cuanto al cumplimiento del decreto 980 que establece las medidas de seguridad sanitarias en el marco de la pandemia por coronavirus, remarcó que también los usuarios deben velar por el cumplimiento de las normas vigentes para el transporte público.

Reiteró que «todas las unidades salen de la empresa y de las cabeceras con las ventanillas abiertas tal como lo establece la normativa vigente en el marco de la pandemia por coronavirus«. Remarcó que «son los pasajeros los que cierran las ventanillas en las unidades y que, ya circulando, el chofer debe atender a la conducción de vehículo, por lo que le es imposible controlar esa situación».

Respecto a los choferes que llegaron de Buenos Aires trayendo las nuevas unidades, dijo que están cumpliendo la cuarentena en el hotel como establece la ley.

“No hubo choferes de Buenos Aires manejando colectivos”, dijo y remarcó que las unidades de la empresa son conducidas por personal que trabaja en la tierra colorada.

«Casimiro Zbikoski cumple con la normativa vigente»

“Con el número actual de personas que viven en Itaembé Guazú (unas 22 mil), es inexplicable que una sola empresa les preste servicios de colectivos, sobre todo en el marco de la pandemia; no les facilitan el traslado ni les garantizan la prevención de contagios, salvo que exista un especial interés en dejar el negocio a un solo grupo empresario. Siendo tantos los posibles pasajeros y tan amplia la zona, no es entendible que no se pueda dividir para asegurar el ingreso de más empresas”, expresó el diputado Isaac Lenguaza en un proyecto de comunicación que ingresó a la Legislatura.

Sobre lo expresado por el diputado Isaac Lenguaza respecto a que la empresa tiene el ingreso exclusivo al barrio Itaembé Guazú de Posadas, el funcionario explicó que “la publicación de esa información junto al reclamo por las ventanillas cerradas, a la empresa le resulta tendenciosa porque orienta el pensamiento del usuario de que la empresa no cumple con la normativa sanitaria y además tiene cierto poder en la decisión de quien ingresa o no al complejo Itaembé Guazú”.

Hermosilla, sostuvo también que, ante el reclamo de usuarios por más frecuencias, recordó que el sistema integrado funciona hasta las 22 horas y que luego hay líneas de funcionamiento nocturno. Asimismo, atendiendo a las necesidades que se plantean en los barrios por más frecuencias aseguró que se están evaluando y que donde se requiera un mejor servicio en término de prestaciones nocturnas, se ajustará.

Sobre los micros que llegaron de Buenos Aires

Aclaró que no está previsto que los choferes que vinieron desde Buenos Aires trabajen en Misiones, pero si hubiera necesidad lo harían cumpliendo las medidas sanitarias vigentes.

“La empresa se ajusta estrictamente a toda la normativa sanitaria”, remarcó.

Finalmente recordó que el chofer de colectivo no tiene poder de policía y que la capacidad de transporte es la que establece el decreto 980, 60 y 100 personas dependiendo de la unidad. “El refuerzo de unidades es para paliar esta situación”, añadió. Y dijo que haber traido colectivos de Buenos Aires es algo que está en el marco de la ley.

Derecho a réplica Casimiro Zbikoski Derecho a réplica Casimiro Zbikoski

GS-EP