Passalacqua destacó la importancia de trabajar desde ahora para la pos pandemia porque se viene una situación económica “muy fea”

El ex gobernador y actual diputado provincial Hugo Passalacqua valoró el trabajo que lleva adelante el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tanto en el manejo sanitario de la pandemia, como en el sostenimiento y reactivación de la economía de los misioneros, ya que a su entender, luego de la parte más complicada en lo que hace a la salud, se vendrá en el país un momento económico “muy grave”. También se refirió a la reapertura del turismo interno, e invitó a que los misioneros paseen por la provincia y los que puedan se alojen en los hoteles y lodges, ya que esa actividad económica, la más golpeada por la pandemia, genera mucho trabajo.

En diálogo con Radio Libertad y Misiones Online el legislador que ayer recorrió varios sitios turísticos de la provincia, junto al ministro del área, José María Arrua, opinó sobre la situación de Misiones y del país.

“Tenemos un gobernador excelente y eso no es un tema menor, no solamente por la cuestión sanitaria de la pandemia que la está manejando con mucha maestría, encima el vice también es médico, así que tenemos el equipo completo, Messi – Maradona, mejor imposible. Pero además está haciendo muchas cosas para el resto y para lo que se viene, y lo que se viene es muy feo, lo que se viene cuando pase la parte más feroz de la pandemia, es una situación grave. Ya en este pasaje del tsunami se demolieron 300 mil empleos en blanco, son 300 mil familias que tenían trabajo y ahora no lo tienen, ni que hablar del empleo informal”.

Para Passalacqua “la situación va a requerir el apalancamiento de lo económico desde ya, hay que empezar poniendo energía, ganas y voluntad, dando esperanza a la gente, y agradeciendo al que está trabajando y está poniendo el lomo, a esa gente que se bancó el hotel cerrado, perdiendo plata a lo bestia, pero esperando que otra vez se reabra. Se vienen momentos muy duros, pero vamos a salir adelante, ese también es el mensaje, tenemos que tener cuidado y no profundizar la crisis sanitaria, sabiendo que la esperanza es un gran motor y hay que estimularla, porque una sociedad con los brazos caídos por más que le inyectes dinero, no va a funcionar”.

En cuanto a cómo analiza el trabajo del gobierno nacional, el ex gobernador dijo que al Presidente Alberto Fernández le tocó “una situación muy compleja, traumática e inesperada, porque ya se venía de unos años del gobierno anterior de gran decaimiento económico, y cuando ni bien asumió y estaba viendo como ponía otra vez en marcha al país, buscando mercados en el exterior para volver a exportar, y acomodar el tipo de cambio, apareció esto (la pandemia de coronavirus). Yo tengo la certeza de que actuó con mucha inteligencia, fortaleciendo el sistema sanitario que es algo que la gente no ve, salvo que vayas al hospital o lo necesites, ya que si nos agarraba este ritmo de contagios y muertes que estamos teniendo ahora, con el sistema de terapia intensiva viejo, el que teníamos antes de la pandemia, serían miles de muertos, porque no hubiésemos dado abasto”.

Reapertura del turismo interno para los Misioneros

Este fin de semana se reabrieron en la provincia los parques provinciales y de nuevo las Cataratas del Iguazú, pero ya no solo para los habitantes de las localidades donde se encuentran esos atractivos, sino para todos los misioneros que quieran pasear y cuenten con un vehículo particular para movilizarse entre localidades. También los alojamientos pudieron volver a trabajar todavía en etapa de prueba piloto y Passalacqua recorrió varios de esos lugares junto al ministro de turismo José María Arrua.



“Es parte del trabajo también ir a ver que necesita la gente, como está, y cómo funciona la aplicación (Misiones Digital), ya que sin duda el turismo es donde más impacto tuvo la pandemia. Hay que informar a los misioneros que esos atractivos están otra vez abiertos y se pueden visitar, hay que difundirlo también en las redes sociales, el primer fin de semana fue solo para los locales, y ahora se reabrió para el resto de los misioneros, para a través del turismo interno poner otra vez en marcha la maquinaria muy lentamente. Entre nosotros los misioneros somos un millón y medio de personas, tenemos para hacer turismo con muy poco dinero, así que el que puede que se haga un viajecito en el día o quedarse a dormir en algún alojamiento” invitó.

Y para quien no lo tenga presente, recordó que tenemos en Misiones varias reducciones jesuíticas, y unos 27 parques provinciales, además de Cataratas, para que la gente los pueda disfrutar.

“En los Saltos del Moconá por ejemplo fue la gente ayer y estaban muy contentos los guardaparques, porque volvieron las personas y eso mueve el dinero, y ese dinero también le va al almacenero, al que vende hamburguesas, etc., Y en eso los misioneros tenemos que ayudarnos y una forma de ayudarnos a salir todos juntos de este pozo, es también a través del turismo. Es una herramienta que genera trabajo y no solamente al dueño del bar, la pizzería, restaurant u hotel, sino a toda la comunidad” finalizó.

GP

GP-EP