Coronavirus: organizadores de eventos de Misiones plantean trabajar con protocolo para contener a la gente y erradicar fiestas clandestinas

El representante del sector en Misiones se reunió con el vicegobernador para trabajar en una solución para el rubro. “Si permitimos que haya eventos clandestinos, prefiero que nos habiliten a trabajar y que esos eventos sean seguros”, expresaron.

Gastón Jilek, titular de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (AMPROE), brindó detalles sobre la reunión que mantuvo junto al vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce, en marco del reclamo que alzan desde el organismo y que son las fiestas ilegales o clandestinas.

A raíz de la cuarentena establecida por la pandemia de Covid-19, múltiples sectores se vieron afectados, entre ellos el de los organizadores de eventos. En contracara, en las últimas semanas las fiestas clandestinas dieron mucho que hablar, puntualmente en la Capital provincial donde los vecinos denunciaron varios hechos ante la Policía.

En ese marco, los integrantes de AMPROE levantaron su voz. El presidente de la asociación mantuvo un encuentro con las autoridades provinciales a fin de visibilizar de qué manera estos eventos no autorizados afectan al rubro y, a partir de ello, trabajar en conjunto para establecer soluciones y unificar criterios de control.

“La reunión con el vicegobernador fue productiva. Tratamos acerca de la problemática que estamos viviendo con respecto a las fiestas clandestinas. Desde AMPROE realizamos una campaña y le decimos ‘no’ a la realización de estos eventos, tanto a nivel provincial como nacional”, expresó Jilek.

Entre los planteamientos que le indicó al funcionario provincial, figura la notoria acentuación de estas fiestas cuando no solo Misiones sino que también la Argentina atraviesan por una emergencia sanitaria y epidemiológica. “No se realizan solamente en domicilios, también en campos, quintas y lugares que no están habilitados y que no son propicios para mantener ese tipo de reuniones”, afirmó.

Sobre esa línea, acotó: “Estamos en un momento sumamente crítico donde realmente estamos buscando trabajar codo a codo no sólo con el Estado, sino que además entre nosotros por el bien de toda la sociedad. Sabemos que los eventos son un foco de contagio, sobre todo aquellos donde hay confinamiento”.

Señaló que de nada sirve tener un protocolo de higiene y seguridad si, por el contrario, no hay medidas efectivas que sirvan para contener a estas personas “que también están necesitando recreación después de 130 días de confinamiento”. Respecto a ello, añadió: “Si permitimos que haya eventos clandestinos, prefiero que nos habiliten a trabajar y que esos eventos sean seguros”.

“Es una competencia desleal. La realidad es que hay más de 5.000 familias misioneras que viven de la organización de eventos, no son únicamente los socios de AMPROE”, apuntó.

