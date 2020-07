Coronavirus: en Misiones cerraron más de 50 peloteros y salones de eventos 

La pandemia del covid-19 deja en un marco de incertidumbre a más de 35 rubros de la industria del entretenimiento. En Misiones más de 50 peloteros y salones de eventos no aguantan la crisis y decidieron cerrar sus puertas definitivamente.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Debido al contexto de duda que atraviesa el sector, varios no se quedaron de brazos cruzados y se han determinado reinventados. “No es tan fácil dejar un salón y reinventarse, pero hay mucha gente que no le queda otra y optó por esa decisión”, reconoció Dario Mujica, secretario de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe).

Según mencionó Mujica, han presentado distintos protocolos y hasta incluso lo han difundido en Cultura x Trabajo que se realizó en Posadas y en Oberá. Pero todavía están a la espera del retorno a la actividad.

Cabe señalar que dentro del rubro de entretenimiento hay más de 35 sectores que trabajan dentro de eventos de espectáculos, eventos sociales, eventos corporativos, eventos infantiles, actividades culturales y congresos.

“Nuestro rubro está muy mal, siempre lo decimos, fuimos los primeros en cerrar y somos los que mayor incertidumbre tienen al respecto de cuándo vamos a volver”, dijo Mujica. Y añadió que en la Capital provincial han cerrado 18 salones de fiestas y peloteros, mientras que en la provincia más de 50 no aguantaron la crisis económica producto del parate por el coronavirus.

Lee también: Sin novedades sobre su regreso, los boliches de Posadas se reinventan para paliar la crisis: “El empresario nocturno es un empresario como cualquier otro”

“Presentamos distintos distintos protocolos y hemos difundido por todos lados, pero todavía no tenemos nada concreto, estamos a la espera también de que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Emergencia económica para nuestro rubro, impulsada por el Diputado Nacional, Diego Horacio Sartori”, mencionó Mujica, preocupado por la situación de sus asociados.

“Tenemos la esperanza y tenemos todos los medios para poder arrancar, hemos presentado los protocolos y a su vez lo hicimos cumplir. Esto no será como antes, la gente deberá entender que cambió muchas cosas, ejemplo, un casamiento donde antes iban 80 personas ahora deberán ir 50”, confesó el secretario de Amproe.

Mientras “luchan” por los adherentes, esperan volver pronto a la actividad y así generar ingresos para poder subsistir.

Cabe señalar que Proveedores y organizadores de eventos confían en que el Congreso apruebe pronto la ley de emergencia para ese sector

Se trata de un proyecto presentado por el diputado nacional Diego Sartori, y que cuenta con el apoyo del resto de los legisladores misioneros y algunos de otras provincias. El objetivo es lograr asistencia crediticia, suspensión de ejecuciones por deudas, una moratoria especial y hasta un ingreso de emergencia para los pequeños emprendedores, afectados por las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

AR