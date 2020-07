Oberá relevará desde el próximo lunes los alojamientos de la ciudad para incluirlos en el Registro Único

El lunes comenzarán a relevar los alojamientos de Oberá, a partir de la aprobación de la Ordenanza que establece la creación de un registro único que ordenará al sector y permitirá establecer contactos con el Municipio, además de encarar proyectos conjuntos, según lo manifestó quien está a cargo de la Dirección de Turismo Municipal, Fernando Vitelli.

Fernando Vitelli – FM Santa María de las Misiones

Sobre el proyecto ya aprobado en el Concejo Deliberante local y que permitirá un pronto inicio de trabajo en terreno, dijo Vitelli que nació “después de varias reuniones con la Cámara de Turismo” y a partir de la constatación de que en la ciudad “hay muchos alojamientos que no están registrados ni el departamento de Comercio del Municipio ni en la lista que tenía la Cámara del sector” y esto impedía incluso -observó el funcionario- el acercamiento para sumar ayuda en este contexto de pandemia.

Añadió que en la Capital del Monte también ocurre que “algunos locales que funcionan como alojamiento no se encuentran habilitados en Comercio, porque son servicios temporarios que se ofrecen por distintas plataformas y no encontrábamos manera de acercarnos para regularizarles la situación o sucedía que estaban inscriptos como ‘bungalow’ por ejemplo y correspondía que fuera en la categoría ‘cabañas’, y no estaban dentro de la modalidad que correspondía”.

Con el registro, cree Vitelli, que se tendrá un panorama más claro y más útil para todos los sectores involucrados en la actividad que mueve a toda la provincia.

Para el inicio de esta nueva etapa, la Ordenanza aprobada comienza con por definir qué se entiende por alojamiento turístico: establece que es aquel ofrecido por personas físicas o jurídicas que presten servicio de hospedaje mediante contrato al público por periodos no menores al de una pernoctación con o sin prestación de servicios complementarios.

–Clasifica a los alojamientos en:

a) Alojamiento Turístico Hotelero: comprende el brindado en modalidades tales como: Hotel, Apart Hotel, Hotel Boutique, Hostería, Residencial, Hostel, Albergues Juveniles, Cama y Desayuno (Bed & Breakfast), Cabañas, Casas o Departamentos con Servicios y Alojamiento Turístico Rural, Lodge y Ecolodge.

b) Alojamiento Turístico Extrahotelero: incluye las siguientes modalidades: Casa Alquiler Temporario (CAT) o Departamento Alquiler Temporario (DAT).

c) Aquellas nuevas modalidades de alojamiento que pueden incorporarse o desarrollarse como consecuencia de la evolución de la actividad.

Además de los puntos mencionados, para la categorización del alojamiento turístico se tendrá en cuenta: la antigüedad de la edificación y su mantenimiento; su funcionalidad y el estado general del edificio; el acondicionamiento y la decoración general; la conservación de muebles, la ropa de cama e instalaciones sanitarias y eléctricas. Asimismo, deberán valorarse elementos diferenciales, condiciones, cualidades o características distintivas en las prestaciones y en el edificio.

La categorización tendrá una vigencia de tres años a partir del dictado del acto que establece la misma, mientras que el pedido de recategorización deberá ser solicitado por el propietario y/o responsable de la explotación con un tiempo anticipado al vencimiento de tres meses.

Se efectuarán todas aquellas verificaciones o auditorías que se estimen necesarias para el control de calidad en la prestación de los servicios y en las condiciones del edificio.

Establece además que el propietario y/o responsable de la explotación deberá comunicar a la autoridad de aplicación (es decir la Dirección de Turismo) toda modificación de razón social, titularidad, denominación comercial, cambio de domicilio, cese o suspensión de los servicios, cambio de modalidad en la prestación y/o remodelación de las instalaciones dentro un plazo no mayor a treinta días después de que los mismos hayan ocurrido.

Aperturas demoradas

Respecto de los lugares turísticos de la ciudad, el Salto Berrondo y las Termas, Vitelli aclaró que no están habilitados para visitas. Sobre el primer lugar, señaló que trabajan en un protocolo para que sea analizado por las autoridades respectivas y sobre las Termas, que podría demorar más, porque las piletas no están incluidas en las excepciones que están permitidas en el contexto de actividades focalizadas en la provincia.

ZF-EP