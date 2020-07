Diego Romero extendió contrato con Gimnasia: “Siento muchísima felicidad”, dijo el misionero que continuará jugando en Liga Nacional 

El misionero, oriundo de Bernardo de Irigoyen extendió su contrato por un año más y seguirá defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Será la 14ª temporada del pívot en el club verde.

“Siento muchísima felicidad. Estoy muy contento porque quería seguir en el club, que para mí es como mi casa. Al mismo tiempo, siento un orgullo enorme de que tanto Gimnasia como Martín Villagrán sigan confiando en mí. Significa muchísimo este voto de confianza”, confesó Romero.

El elenco que disputa la Liga Nacional y sus seguidores manifestaron su felicidad de seguir contando con el nacido en la tierra colorada. La última temporada promedió 22.3 minutos, 8.8 puntos, 4.8 rebotes, y 2.6 asistencias, en 25 partidos.

Sobre su continuidad en el “Verde”, detalló “lo que más quiero es seguir jugando al básquet, y qué mejor lugar que hacerlo en el club donde me formé y del cual soy hincha. En Comodoro tengo a mi familia y mis amigos, eso es un plus increíble. Me siento un privilegiado. Después claramente poder seguir siendo parte del proyecto que desde hace varios años viene llevando adelante el club con Villagrán a la cabeza y con una línea clara de trabajo, en busca de poner al equipo en los primeros lugares de la liga”, dijo el misionero a la prensa del club.

Hablando del armado del equipo, el capitán piensa que “van a intentar mantener una base de la última Liga. Los últimos años ha sido una constante eso de repetir jugadores para mantener una línea de trabajo y una identidad de juego. Eso hizo que las Ligas arranquen bien y que el equipo fluya mejor. Al conocerse, se hace más fácil insertar a los jugadores nuevos, para que se adapten a la idea del técnico. Los que ya estamos ayudamos también a la adaptación de la ciudad. Por eso creo que se irá por ese lado. Mientras el equipo esté unido, tanto dentro como fuera de la cancha, se hará todo más sencillo”, sentenció el pivot.

AR