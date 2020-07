“No me importó nada, solamente quería salvar a quien esté dentro del vehículo”, relató el policía que rescató a un hombre en las frías aguas del arroyo El Zaimán 

El viernes por la noche, Victor Márquez, oficial subayudante de la Policía de Misiones estaba teniendo una jornada laboral normal, pero de un momento a otro, recibió un una llamada de emergencias 911 que alertó que un auto había despistado en el puente del arroyo El Zaimán.

Inmediatamente una patrulla de la Comisaría Octava se dirigió hacia el lugar. Al llegar a la zona, los uniformados descendieron del vehículo y comenzaron con la búsqueda del siniestro, pero no lograron ver nada. Unos instantes después, Víctor Marquez atinó a mirar por la baranda y pudo observar que una camioneta Eco Sport desbarrancó y quedó sumergida en el arroyo. El policía no dudó y se tiró al rescate.

“Cuando llegamos al lugar primeramente no se veía nada, desciendo del móvil y voy hacia la baranda del puente, miré el arroyo y solamente veía el techo de la camioneta, fue un momento chocante, pensé en muchas cosas, pero automáticamente me tiré”, relató Víctor Marquez, No obstante, el policía reconoce que en el labor de su trabajo cumple con situaciones al límite, pero que nunca antes le había ocurrido algo similar.

“Fue un momento poco común, nunca me había pasado algo igual. En nuestro trabajo siempre ocurren situaciones al límite, pero esto fue algo muy diferente”, comentó el hombre que no dudó y se sumergió en el agua helada en busca de salvar a alguien.

“Lo primero que hice fue pedirle fuerzas a Dios y pedirle que no haya ningún menor dentro, porque soy padre y no me imagino qué hubiese pasado si hubiese un menor. Me tiré a sacar a quien esté en el vehículo”, comenta Victor, el héroe del barrio Santa Clara de Garupá

Seguidamente, Víctor explica que “logré abrir la puerta, me sumergí dentro del auto para ver si había alguien en el asiento del chofer y del acompañante pero no había nadie, ahí creció mi temor”, señala.

Según relata Victor, por la hora y por la poca visibilidad que hay al costado del puente no lograba ver a nadie en la camioneta. “No había nadie, salí a tomar aire y escuché en el fondo alguien pedía auxilio, observo todas las esquinas y veo que en el baúl estaba Ramón (el propietario del auto) no sé cómo hice pero abrí el baúl, le pude sacar y lo arrastré”, menciona.

“No sé cómo fue el momento ni cómo, en la desesperación solamente lo saqué y justo ya estaba otro personal conmigo y lo arrastramos hacia afuera”, comentó Marquez.

A las 23 horas, el termómetro del patrullero de la Policía de la provincia indicaba que hacían 6 grados, según contó el oficial subayudante de la Policía. “Hacía bastante frío, pero no me importó nada, estaba totalmente decidido de salvar a alguien”, contó Victor, un padre de familia y que el viernes pasado tuvo un accionar heroico con el hombre de Posadas.

