La municipalización de Salto Encantado dividió a la oposición en la Cámara de Diputados de Misiones

Inesperadas ausencias en la sesión del pasado jueves del parlamento misionero generó interrogantes sobre la postura de los bloques de Cambiemos y la UCR que decidieron votar en contra de la creación del municipio 77, cuando el dictamen de comisión salió por unanimidad. Los líderes de los espacios opositores a la Renovación, que acompañaron el proyecto, no dieron el presente y el radical Pianesi alzó la voz para leer una nota de un grupo de concejales de Aristóbulo del Valle solicitando la postergación del tratamiento, y no fundamentó la negativa del interbloque.

Calificado por el presidente de la Cámara de Diputados de Representantes como “el hecho histórico de la pandemia en Misiones, la municipalización de Salto Encantado fue la gran noticia de la semana con la sanción de la ley que suma el pueblo número 77 al mapa de la tierra colorada, en la órbita del departamento de Cainguás. Pero lo que fue seguido y celebrado por miles de pobladores desde una conexión remota y a pesar de la fría virtualidad, el calor de las emociones invadió las pantallas, quedó en el aire un gran interrogante cuando el inesperado uso de la palabra del diputado radical Ariel “Pepe” Pianesi, fue para adelantar el voto negativo de radicales y representantes del Pro, cuando en la previa, el proyecto salió por unanimidad.

Como marca el proceso legislativo, inmediatamente después de las fundamentaciones, Rovira invitó a los legisladores a señalar su voto y desde la pantalla se proyectó un categórico 29 a 4 con 33 de los 34 diputados desde la plataforma virtual ejecutando el sufragio y con la salvedad de que el sistema no registró la elección de la representante del Pays, Giuliana Perini (su bloque votó positivamente). Otro dato que llamó la atención fue la ausencia de 6 legisladores que, por diferentes motivos no asistieron al recinto virtual, situación casi inédita desde que el parlamento trabaja con esta modalidad en tiempo de pandemia. Pero detrás de las ausencias hay una lectura que confirma que, la votación para que Salto Encantado se independice de Aristóbulo del Valle, dividió las aguas en la oposición.

Perdieron los presidentes de Bloques

“Es una lucha de siete generaciones que buscó siempre vivir una democracia plena”, remarcó Rovira cuando la norma era un hecho y en Salto Encantado los aplausos atravesaban la fría noche del jueves. Es que el debate no era nuevo, aunque la historia reciente y el accionar del Interbloque opositor evidenció una grieta entre una denominada ala dura del radicalismo y un sector más componedor integrado por las presidentes de los bloques del Pro y la UCR.

Antes de ventilarse públicamente el proyecto que consagró el municipio 77 en Misiones, la comisión de Asuntos Constitucionales analizó largamente los alcances de la iniciativa presentada por Rafael Pereyra Pigerl. Y fue en ese espacio, donde el dictamen se elaboró por unanimidad con el acompañamiento de Javier Mela, presidente del bloque radical y de Jorge Ratier Berrondo, principal referente de la bancada del PRO. Sin embargo, el jueves, ambos estuvieron ausentes y sus pares le dieron la espalda a la municipalización.

Desde el centenario partido trascendió que, cuando Mela discutió con los demás integrantes del espacio (Anita Minder, Gustavo González, Pepe Pianesi y Jorge Lacour) la posición de la UCR, perdió por un categórico 4 a 1 y no pudo consensuar el acompañamiento a la mayoría de la Cámara. Situación similar se vivió en las huestes del PRO, donde según fuentes consultadas, no hubo cónclave de la bancada y tanto Miguel Ángel López Vedoya, como Roxana Velázquez Larraburu y Fernando Mudry decidieron no compartir la idea de Ratier Berrondo, quien emuló a Mela y no asistió al Parlamento.

En la lista de ausentes hay que anotar a Mudry, quien inicialmente se presentó a la sesión, pero tuvo que retirarse por razones de fuerza mayor lo mismo que Lacour, quien de antemano no iba acompañar la municipalización.

Otro apellido que apareció en rojo en el tablero de la Cámara fue el del diputado Isaac Lenguaza del Pays, también integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales y que incluso promueve la municipalización de otro municipio: Terciados Paraísos. Sin embargo, desde su entorno, explicaron que por razones de salud no se presentó en su despacho del edificio anexo y aunque se muestra a favor de las autonomías, aspiraba a un consenso general para acompañar el pedido por Salto Encantado y hasta lanzó como propuesta, un plebiscito. También faltó a la cita Jorge Paez del Pays, “ausente con aviso”, argumentaron.

Salto Encantado, ícono del turismo provincial donde el Parque que lleva el mismo nombre se distingue por una imponente caída de agua, se convirtió en municipio y desnudó diferencias en la oposición, donde emerge un sector minoritario más duro, representado por el diputado Pianesi, que se opuso sin fundamentos y expuso la grieta entre los principales partidos de la oposición.

DG