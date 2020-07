Carlos Rovira: “Crear el municipio de Salto Encantado es el hecho histórico de la pandemia en Misiones”

El presidente de la Cámara de Representantes, al sancionarse la ley que crea el municipio 77 de Misiones, dijo que la decisión “me genera una alegría desbordante de haber cumplido con la Constitución, con las leyes, pero sobre todo de haber cumplido con la política”. Y lanzó: “no hay que tener miedo de ir en la dirección de las decisiones del pueblo y Salto Encantado ha decidido dar este paso institucional”.

El 2 de julio de 2020 quedará grabado en la historia institucional de Misiones, como el día que se creó el municipio de Salto Encantado, que eleva a 77, el número de comunas que forman parte del mapa provincial. La fecha es administrativa, porque la lucha y el sentimiento de toda una población, se extendió por varias generaciones que pugnaron por una independencia “y una democracia plena”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira.

En la sesión del parlamento misionero del jueves último, que fue seguida por los pobladores de Salto Encantado mediante una conexión remota como si se tratara de las gradas del recinto de la Cámara, se aprobó la ley que crea formalmente el nuevo municipio. Si bien el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales salió con el voto unánime de los legisladores, en la sesión ordinaria la oposición decidió no acompañar la iniciativa y fue el diputado radical Ariel “Pepe” Pianesi el que justificó la postura del bloque, en consonancia con la opinión de algunos concejales de Aristóbulo del Valle, que solicitaban más tiempo para discutir la idea. El voto de la amplia mayoría del cuerpo legislativo derivó en la sanción de la ley y Rovira aprovechó la presencia de vecinos del municipio, como así también del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vice Carlos Arce y del intendente de Aristóbulo del Valle Eldor Hut, para pronunciar un breve discurso cargado de sentimiento y de un mensaje político muy claro.

“Es un privilegio en esta pandemia universal crear este municipio que es plasmar una lucha casi centenaria. 70 años en el nombre de los que están y de los que no están en el municipio. Los que aportaron con su visión, con sus sueños. Concretar nos llena de emoción, esa aspiración en democracia, una democracia entendida y ampliada, respetando a la Constitución. Solamente el Poder Legislativo tiene la facultad como se ha expresado en la comisión de otorgar este beneficio”, comenzó diciendo el conductor de la Renovación. Seguidamente se ocupó de responder elípticamente a los diputados que votaron de manera negativa declarando que “no hay que tener miedo, más allá de interpretaciones mezquinas, odiosas. No hay que tener miedo de ir en la dirección de las decisiones del pueblo. El pueblo de Salto Encantado, sabe y conoce de qué se trata. Y ha decidido en su totalidad dar este paso institucional. No sólo hoy, sino lleva siete generaciones que han trasladado este deseo que hoy se concreta”.

Rovira diferenció el proceso de Salto Encantado con relación a la creación del pueblo de Pozo Azul, “porque lo de Pozo Azul fue más reciente. La historia de Salto Encantado es una historia de pioneros, de un largo proceso de maduración y de consolidación. Escuelas importantes, emprendimientos productivos que hoy van a tener y disfrutar de una democracia plena. Qué mejor que eso”.

La máxima autoridad del Poder Legislativo en Misiones, rememoró su paso por la gobernación de la provincia, recordando los innumerables pedidos de los pobladores para que se concrete la municipalización. “Mi alegría es desbordante de haber cumplido con la Constitución, con las leyes, pero sobre todo de haber cumplido con la política. Hace mucho tiempo abracé la política y mi lineamiento ha sido cumplir con la palabra empeñada. He recorrido como gobernador varias veces este municipio y en todos ellas empezaban las charlas y terminaba con el ´¿cuándo vamos a hacer el municipio?, ¿cuándo vamos a poder elegir nuestras autoridades? ¿cuándo vamos a poder ser adultos en políticas?’. Una política en democracia que después del 83 y de las últimas interrupciones, desbordada de optimismo y de esperanza todos los pueblos de la provincia”.

En su mensaje final, Rovira sentenció que la creación del municipio de Salto Encantado, “es el hecho histórico de la pandemia en Misiones. En plena pandemia, con un dispositivo virtual a la distancia, pero acercándonos con las convicciones, con nuestros derechos, cumpliendo con nuestras obligaciones”.

DG