Coronavirus: posponen el regreso de los vuelos de cabotaje por el aumento de casos en CABA

Estaba pautado que las operaciones nacionales volvieran el 15 de julio.

El ministro de Transporte Mario Meoni anticipó este martes que la reanudación de los vuelos de cabotaje, que estaba prevista para el 15 de julio, se postergará «por un tiempo». La decisión se debe al aumento de la cantidad de contagios de coronavirus que se registraron en los últimos días, tanto en el AMBA como en otros puntos del país, que motivaron un endurecimiento de restricciones de circulación.

«Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias. Eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de los distritos vayan aumentando», dijo el ministro en declaraciones radiales.

Meoni indicó que, junto a Aerolíneas Argentinas, trabajaron en un protocolo que ya está listo para vuelos de cabotaje e internacionales, sin embargo su debut se demorará.

«Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio y empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de COVID-19, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias», explicó.

«Hay muchos gobernadores que tienen temor, así que estamos haciendo consultas con cada uno de los responsables del transporte en las provincias para ver en qué momento lo consideran posible. De todas maneras, hay conectividad entre provincias, hay vuelos especiales», insistió.

Además, señaló que la reactivación está en suspenso porque en los próximos 15 días se espera «una situación muy crítica en la Ciudad de Buenos Aires» y la reanudación de los vuelos de cabotaje sería contraproducente. «Priorizamos la salud por encima de cualquier otra actividad», afirmó.

