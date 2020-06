Coronavirus: «La recuperación en términos reales va a llevar un larguísimo tiempo», estimó Diego Carmona

Consultado sobre uno los últimos datos de la economía argentina dados por el INDEC referidos a una caída del 26 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el mes de abril y la comparación que algunos analistas vieron con la crisis del 2001, el economista y responsable de Ganadera El Porvenir, Diego Carmona, dijo que si bien hay cifras que lo acercan a ése momento, no es la misma situación, considerando que la salida de la cuarentena y la recuperación de la economía va a ser complicada por la crítica situación macroeconómica que presentaba el país antes de la pandemia. Además, se refirió a la actividad que lleva adelante El Porvenir en apoyo del desarrollo de la actividad ganadera de la provincia.

Diego Carmona- Radio Libertad

“El nivel de actividad y el PBI de la Argentina se está asimilando a los números que tenía en el 2001 lo que es muy grave, sin embargo no es la misma situación, ahora tenemos muchos comercios e industrias cerrados”, sostuvo Carmona en diálogo con Radio Libertad, indicando que asimismo la crisis del 2001 tenía otros factores políticos y sociales que hoy no están, “recordemos que entonces la plaza de Mayo fue un lugar donde fallecieron personas, donde había una cantidad de locales, de supermercados que estaban siendo saqueados, hay muchas aristas que no se comparten entre una situación y otra”.

Agregó que la pandemia nos dejó en una situación muy grave y que todavía no llego el piso “aparentemente en muy poco tiempo, sin embargo, la crisis del 2001 era algo que ya venía paulatinamente en crecimiento, también esa situación es diferente”.

Sobre las proyecciones el economista recordó que hace unos meses había algunas estimaciones de un 25% de caída y en “ese entonces a mí me parecía un poco apresurado hablar de cuanto realmente se va a perder en términos de actividad y cuánto. Ahora no estamos pensando en cuanto se va a perder de actividad sino que al mismo tiempo estamos diciendo en que actividad concretamente van a haber quiebras masivas, estamos viendo que muchos restaurantes, hoteles y una cierta gama de comercios que la reapertura nunca llegará. Esta situación sin precedentes la verdad que nos deja un poco sin estimación posible”.

Evaluó asimismo que así como hay distintas provincias que están mejor y otras que volvieron a fase uno, “en ese sentido sabemos que hay actividades que son más necesarias que continuaron con una vigencia en la actividad, inclusive algunas tuvieron un crecimiento, en términos reales, y hay otras que por completo se desplomaron, por eso creo que la vuelta a la normalidad, que esperamos sea lo más pronto posible, va a traer consigo serios problemas de simetría”.

En ése escenario planteó que “en la realidad la economía argentina no va a ser la misma en términos de actividad entre provincias y entre sectores con todo lo que trae de fondo, con muchos despidos masivos en algunos sectores por quiebras y cierres y al mismo tiempo habrá sectores con capacidad de absorberlos y otro que no, así como también vana haber provincias que van a ver una salida muy difícil, muy tediosa de esta pandemia, algunas que fueron muy afectadas, este poco tiempo que transcurrió creo va a dejar una secuela muy marcada”.

Ya en una definición de cómo será la recuperación, Carmona sostuvo que “en términos reales va a llevar un larguísimo tiempo, independientemente del lugar donde partamos, pero en la condición particular de la argentina que no venía de un momento de bonanza, no estábamos en el mejor momento, al contrario estábamos peleando el default. Entonces en tiempos macroeconómicos no se encontraba muy estable, con mucha desigualdad, desempleo creciente, entonces se suman dos cuestiones, que no estábamos en el mejor momento con todas las capacidades como para empezar a andar y lograr un ciclo virtuoso y encima nos viene este problema de la pandemia que agrava enormemente esas realidades previas”.

Ganadera El porvenir

Sobre la actividad desarrollada en Ganadera El Porvenir, comento que el proceso de engorde y conversión a carne, alimento que se lleva adelante en el establecimiento a su cargo, la provincia de Misiones tiene la capacidad de hacerlo, “no llegamos al auto abastecimiento de carne, va a llevar un largo tiempo lograrlo pero es un muy buen primer paso, hubo políticas anteriores que han marcado si no un aumento en el stock pero si una mejora en la genética del animal, en la sanidad que nos permite este presente de hacienda producida y generada en misiones pueda tener una buena base”.

Agregó en ése sentido que “la provincia está haciendo un gran esfuerzo para poder retener a toda esa hacienda, esos novillitos que se iban a otra provincia a engordar y que ese agregado de valor quede en la provincia generando puestos de trabajo de manera directa e indirecta que moviliza mucho a la economía en otros sectores de servicios vinculados, lo que es la producción agrícola también muy vinculada a l sector ganadero”, precisando que en la actualidad están en un nivel de faena de entre 2.200 y 2.500 animales mensuales en los últimos meses.

EP/E.J.