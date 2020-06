Los médicos advierten que la demora en los pagos de las obras sociales los obliga al cobro de un plus

A eso se le suma una desactualización de los aranceles. “El plus viene porque hay una distorsión terrible en los montos que nos pagan las obras sociales y ahora se acentuó porque dejamos de trabajar dos meses y volvemos a trabajar con un protocolo especial que conlleva sus gastos ”, apuntó Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones, sobre el cobro del denominad «plus» que algunos profesionales cobran cuando atienden pacientes con obras sociales, aunque aclaró que desde el Colegio de Médicos están en desacuerdo con esto, ya que no esté en ningún convenio.

Luis Flores. Radio Libertad

Flores contó que están trabajando menos y eso repercute, pero que además no tienen diálogo con las obras sociales. “Hay una gran distorsión con respecto a los honorarios, pero no solo en el monto, sino casi de maltrato, cobramos con dos, tres, cuatro, cinco a veces hasta seis meses de retraso, eso baja más con el nivel de la inflación, esa es la situación que desgraciadamente provoca la distorsiones del plus”, señaló el médico.

Y añadió “el honorario básico que fijó la Federación de Colegios de Médicos de la República Argentina está en $925 y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad $280, no hay una obra social, inclusive entre las prepagas que se acerque a ese monto”, contó Flores y agregó que el valor es un -monto no caprichoso- que se basó en un estudio de lo que cuesta a una persona ser médico y sus años de estudios.

Además también tienen en contra los pacientes que han dejado de ir a atenderse por temor a ser contagiados de coronavirus y se les suman los gastos que tuvieron al tener dos meses cerrados para evitar la propagación del virus.

Ante este panorama, el presidente del Colegio de Médicos de Misiones señaló que el monto es paupérrimo y que “los chicos ya no estudian medicina porque se dan cuenta, eligen otra carrera para sus vidas”, sentenció Flores.

“Estamos en una situación difícil, porque la gente nos considera una profesión de élite, que tenemos que ser buenos, lindos, inteligentes, sonrientes, curar a la gente, no tener problemas y no es así, la profesión de médicos es la que más alta tasa de suicidios tiene en el Mundo por el estrés que tenemos, no todo es color de rosa, valoramos, queremos nuestra profesión, pero necesitamos la comprensión de la gente, es una profesión de alto riesgo”, enfatizó.

Por otro lado, Flores resaltó y destacó el trabajo que vienen realizando los profesionales de la salud en la provincia con la crisis epidemiológica a raíz del coronavirus. “Se ha mejorado la tasa de mortalidad en la provincia y ahora se trabaja muy bien con la pandemia del covid-19”, dijo.

Al respecto de poder “legalizar” el cobro extra, el médico explicó “hemos hablado con el doctor Lisandro Benmaor y con el vicegobernador, Carlos Arce sobre la posibilidad de llamarle extra o seguro, que esa sería una de las salidas para que no se estigmatice el asunto del plus, hay un precio político. De igual manera, los pacientes ya pagan en negro eso” , agregó Flores.

AR