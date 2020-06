Coronavirus: para Gerardo Alonso Schwarz hay que continuar con esta salida ordenada de la cuarentena para volver a crecer económicamente

El economista e integrante de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, indicó que el mayor problema actual de la economía es la pandemia y la salida de la cuarentena con el riesgo de una vuelta atrás en algunas jurisdicciones, destacando que la cuarentena total de un solo mes produjo una caída en el Producto Bruto Interno (PBI) de un 8 por ciento anual y comparó el manejo de la crisis con otros países de la región.

“El mayor problema hoy en la economía hace referencia a la pandemia, a la cuarentena, como está avanzando y la posibilidad de la vuelta atrás en algunas jurisdicciones, en ese proceso de liberación de algunas actividades, es la mayor urgencia porque los impactos son de un día para el otro, que se pueda salir a la calle a consumir o que se pueda abrir o no un negocio”, precisó en diálogo con Radio Libertad.

Explicó el economista que una cuarentena total implica una caída de un 8 por ciento anual del PBI por solo ése mes sin actividad económica, “ahí vemos más allá de que esta cuarentena no es total, hay algunas actividades que siguen trabajando, en algunas jurisdicciones hay más actividades que en otras, pero nos da una idea del impacto que tiene, que si bien no es total, claramente hace más de tres meses que estamos en cuarentena o tenemos este aislamiento preventivo que se está prorrogando cada 15 a 20 días y sin duda tiene un impacto económico enorme”.

Mencionó Schwarz el Informe Regional publicado por la Fundación Mediterránea hace pocos días, destacando distintos indicadores como el de la movilidad de las personas que es medido por la ubicación de los celulares que tienen GPS “les da a las plataformas (Google, Facebook, Apple) la posibilidad de analizar cómo se mueve la gente y hacia qué lugares. Hace aproximadamente un mes comenzó una mayor movilidad hacia los lugares de trabajo, una mayor venta de gas oíl que es un consumo productivo para transportar, pero todavía la gente no responde a esto, principalmente porque aunque este habilitada cierta actividad, está muy restringida la movilidad de las personas”.

En el mismo sentido comentó sobre las recomendaciones de no moverse en grupos, ni en grupos familiares, que se mantenga el distanciamiento, “hay restricciones para el acceso a locales también para mantener el distanciamiento social, todo esto hace que las empresas están empezando a abrir las puertas, ofrecer nuevamente sus productos y servicios y eso se ve en varios indicadores, obviamente no estamos en el nivel previo a la cuarentena de principios de marzo, pero hay más movimiento. Hay oferta de bienes y servicios, lo que no hay es demanda y no solamente por una cuestión de inflación o poder adquisitivo sino principalmente porque todavía hay restricciones muy importantes al movimiento y esperemos que esta salida ordenada de esta cuarentena que tuvimos tanto tiempo se continúe las próximas semanas, para que volvamos a crecer económicamente”.

La crisis en otros países

Sobre como afectó la crisis sanitaria a otros países de la región el economista comentó que si bien había países que tenían sus cuentas ordenadas se vieron muy impactados por la pandemia y por la crisis económica generada a partir de la crisis sanitaria, “podemos ver el caso de Chile, el caso de Brasil que no tenía tan ordenada como Chile pero se vio afectado, Perú también y también encontramos casos que tenía las cuentas en orden y supieron administrar mucho mejor la cuarentena y la crisis sanitaria, permitiendo que algunas actividades continúen trabajando mientras tenían medidas para controlar”.

“El caso concreto es Uruguay, donde no solamente tenía sus cuentas en orden sino que tenía equilibrio fiscal en años anteriores y que pudo en estos tres meses manejar la crisis sanitaria local y regional, considerando que tiene mucha frontera seca con Brasil (como Misiones), mucha integración con Argentina y aun así han podido controlar. En algunos casos cerrando las fronteras en otros casos controlan la gente que cruza y con un proceso de seguimiento a las personas enfermas muy intensivo que logro resultados muy interesantes. No solo que volvieron a las clases en las escuelas, en pueblos y ciudades, abrieron hasta los shoppings y todo el país está volviendo a la normalidad”, destacó Schwarz.

Respecto a Paraguay sostuvo que también lo manejo muy bien aunque las clases todavía no vuelven, tal vez a fin de año. “Las proyecciones económicas para este año hablan de que la Argentina caería aproximadamente entre un 7 y 8 por ciento, algunos hablan incluso de más, para Paraguay las proyecciones indican que caería apenas el 1,5 o 2 por ciento de su PBI. La clave de Paraguay en esta estabilidad económica y los resultados que tienen en inflación que no superan el 10 por ciento anual desde hace 10 años es resultado de un equilibrio fiscal, el gasto público no supera su recaudación y sabemos que la recaudación es muy baja, porque los impuestos son bajos y eso llevo a que no tengan necesidad no de emitir dinero ni de endeudarse que fueron los grandes males de Argentina en los últimos años”.

