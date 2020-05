Coronavirus: para Gerardo Alonso Schwarz el mayor problema es cómo se maneja la cuarentena porque la economía funciona a distintos ritmos

El economista, integrante de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz consideró que es muy difícil prever la inflación para lo que resta del año porque hay muchos rubros que no están funcionando y cuando lo hagan tendrán que actualizar sus precios, además planteo la situación de los mayores costos de aquellas actividades que al volver a la atención al público y/o a producir tendrán que adaptarse a las medidas sanitarias y se distanciamiento social.

Gerardo Alonso Schwarz – Radio Libertad

Para Alonso Schwarz el principal problema de la economía hoy es el coronavirus, la pandemia y como se maneja la cuarentena administrada, “esa es la urgencia de hoy, la economía está funcionando a distintos ritmos, hay sectores que no pueden trabajar por las medidas sanitarias que son absolutamente comprensibles pero que tienen impacto económico muy fuerte, es el caso del sector hotelero, eventos deportivos, teatros, cines que están totalmente cerrados”, mencionando que la gastronomía lo hace con delivery pero a un ritmo que, en el mejor de los casos, está en el orden del 20 por ciento.

Agregó, en diálogo telefónico con Radio Libertad, que hay otros rubros que están funcionando a igual ritmo que antes de la cuarentena y otros incluso vendiendo más de lo que vendían antes citando el caso de los supermercados que están con un nivel de actividad superior a lo que teníamos a principios de año, “justamente porque la gente tiene pocas opciones, pero son casos puntuales”.

Respecto a la inflación de abril del 1,5 por ciento dada a conocer esta semana, el economista la explicó desde el punto de vista metodológico, “es la variación de los precios de todos los bienes y servicios de una economía y ahí nos encontramos con una realidad, hay muy pocos bienes y servicios que se ofrecieron en el mes de abril, si a eso le sumamos una cuestión metodológica que debido al aislamiento gran parte del relevamiento de precios se hizo online, este relevamiento nos da que el incremento de precios fue del 1,5 por ciento en promedio el último mes”.

Agregó en el mismo sentido que resulta más interesante ver cómo fue la evolución de aquellos productos que no están regulados, “que no tienen ningún tipo de interferencia como precios máximos y demás y el incremento de esos productos en el mes de abril fue de entre el 3 y 4 por ciento, creo que ese es un número más cercanos a la inflación que esta reprimida o contenida con todos los controles que hay. Significa que el día de mañana cuando vuelva la actividad aquellos precios que están retrasados no van a tener en cuenta el incremento de costos del mes sino el acumulado de todos los meses que no pudieron blanquearlos”.

El economista destacó además que cuanto más se vaya acumulando esto a lo largo de los meses genera desequilibrios mucho más complejos de resolver y “ahí si se generan saltos de precios y por lo tanto de la inflación mayores a estos incluso de 3 o 4 por ciento que mencionaba”.

Respecto a una proyección de la inflación anual, Alonso Schwarz dijo que “se hace imposible preverlo porque hay una enorme cantidad de decisiones que van a afectar esto, no sabemos cuál va a ser la evolución de la pandemia ni cuál será la evolución del aislamiento y por lo tanto no sabemos cuáles van a ser las restricciones. A su vez también hay otra cuestión que todavía no empezamos a hablar pero cuando volvamos a la actividad, esa nueva normalidad nos va a exigir mayores costos de producción”, y se refirió a ejemplos como los restaurantes que con la mitas de las mesas tendrán un costo de funcionamiento más elevado, igual que una fábrica que deberá adaptarse con el equipamiento sanitario y el distanciamiento social, “se incrementan los costos de producción de bienes y servicios”.

EP/E.J.