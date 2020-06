Pablo Schoenfisch habría premeditado el ataque a balazos a sus padres y es inminente la prisión preventiva

El juez de Instrucción 1 de Eldorado, Roberto Saldaña, prosigue con las audiencias testimoniales en relación al ataque a balazos que sufrió el ex intendente de Arnoldo Schenfisch (59 años) y su esposa, Faustina Antúnez (56 año), quién falleciera luego en el hospital por la herida recibida, hecho por el cual está detenido e imputado, el hijo de ambos, Pablo d e18 años.

Más de una docena de testigos –entre parientes y amigos de la familia– ya desfilaron por el estrado judicial y algunos de estos testimonios, comprometen muy seriamente a Pablo Schoenfisch, con el homicidio de su madre y el intento de homicidio de su padre.

Los testimonios en sede judicial y los elementos de pruebas recogidos en la causa, permitirán en que las próximas horas el Juez dicte la prisión preventiva al joven.

Al menos tres testigos comprometieron al joven con el ataque. Una empleada de la familia Schoenfisch, habría declarado que mientras realizaba sus quehaceres domésticos en la casa de los patrones, encontró una pistola debajo el colchón de la cama de Pablo, además declaró; que el joven le habría preguntado “?que pasaría su matara a sus padres?”, inmediatamente el mismo respondió, ¿”nadie se enteraría?”. El arma en cuestión es un revólver calibre 38, utilizado en el ataque.

También fue comprometedora la declaración de otro testigo –amigo del imputado– que habría comentado que Pablo “tenía plata” en los días previos al ataque al matrimonio, atento a que una semana antes de aquel jueves 14 de mayo, su madre había denunciado que se había extraviado su tarjeta de débito. En los allanamientos, se encontró el tickets del banco con extracciones de dinero entre las pertenencias del joven.

Y por último, ayer fue clave también el testimonio de un ex Gendarme, pariente directo de la familia. De su testimonio, trascendió que el joven detenido le pidió concejos al ex uniformado, días antes del ataque, de cómo manipular un arma y ¿qué hacer para que no aparezcan rastros de parafina luego de un disparo?.

Cabe recordar que las pruebas del guantelete de parafina en las manos de Pablo dieron negativo, por lo que el Juez ordenó la realización de una pericia más compleja, como es el dermotest. Cabe consignar además, que entre las pertenencias secuestradas en el dormitorio de pablo en la casa de sus abuelos, estaba escondido unos guantes de lana con cuerina, que son peritados.

Con los testimonios recogidos y varios elementos de prueba, permitirían que en las próximas horas el Juez Saldaña, dicte la prisión preventiva de Pablo Schoenfisch.

Cabe recordar, que el ex alcalde de Santiago de Liniers salvó milagrosamente su vida, tras recibir un disparo de arma de arma de fuego en la cabeza que le atravesó el cráneo y comprometió sus nervios ópticos, por lo que padece ceguera en sus dos ojos. En tanto, Faustina Antúnez recibió también un balazo en la cabeza, pero falleció inmediatamente al ataque.

Varios testigos coincidieron en señalar, además, ante el Juez de la causa que “existía una relación conflictiva” entre el matrimonio Schoenfisch-Antúnez y su hijo Pablo, quién está detenido y acusado de ”homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agrado por el vínculo”.

JAS