Coronavirus: el vicegobernador Carlos Arce resaltó el “contrato social” que en Misiones permite al Gobierno avanzar con las medidas de prevención

“Hay que rescatar el ‘contrato’ que hay entre el Gobierno de la Provincia y la sociedad misionera que viene respondiendo de manera excelente y cumpliendo en su mayoría con las medidas dispuestas”, afirmó en la mañana de este domingo el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, al referirse a diferentes aspectos relacionados con la situación epidemiológica por la presencia del coronavirus en la región.

Sobre los números de personas infectadas en todo el territorio provincial, entrevistado por FM Libertad, Arce señaló que continúan siendo “37 casos confirmados, cada uno tiene su particularidad y no queda ningún internado en los nosocomios por coronavirus; sí continúa en el sistema privado el señor de 93 años, por las otras enfermedades preexistentes, pero ya negativizó su serología y las personas que tuvieron el test positivo están siendo aisladas con una vigilancia, con un cuidado sanitario estricto para ver si tienen síntomas o no en este período”.

Aclaró sin embargo que “esta es una enfermedad que como decía un profesor en la facultad, a veces en Medicina 2+2, da cinco”. El recurso fue utilizado por el médico, hoy vicegobernador, para explicar que el Covid-19 tiene como característica que es muy dinámica en su patología; entonces también hay que ser muy dinámico en los conceptos, esto quiere decir que lo que afirmamos hoy, puede cambiar y eso lo demostró la Organización Mundial de la Salud (OMS) con conceptos que fue cambiando”.

“En cuanto a la provincia, acá se tomaron medidas importantísimas ya al comienzo de la pandemia, con el decreto del Gobernador del 12 de marzo, con cero casos y si uno se fija en el decreto presidencial del 20 de marzo, lo que se hizo fue profundizar lo que conceptualmente tuvo el decreto misionero. Todo el mundo conoce, pero los lineamientos de ese decreto no cambiaron, se fue profundizando y realmente la provincia se fue preparando, no desde ahora, sino desde hace muchos años”, observó quien tiene ya una larga trayectoria en la historia sanitaria misionera.

En este punto, el funcionario destacó el valor del “contrato que hay entre el Gobierno de la Provincia y la sociedad misionera que viene respondiendo de manera excelente y cumpliendo en su mayoría. No tenemos un número mayor y más grave de casos gracias a eso”. Y precisó que de los “pocos pacientes, solo dos recibieron cuidados críticos: uno que vino de San Paulo (Brasil), zona de alta virulencia y la señora que falleció -aunque resulte difícil decirlo hoy- puede que ser que no haya muerto de coronavirus, sino con coronavirus, que es diferente”, en alusión a la paciente que fue diagnosticada con Covid-19 después de morir, pero que tenía otras graves patologías consideradas de suma gravedad.

De todas maneras, Arce afirmó que existe cierta tranquilidad por “la Provincia está armada con más de 3.500 camas, más de 260 camas de cuidados intensivos y casi 1.700 camas de aislamiento que tenemos hoy”, aunque tuvo en cuenta también que “la enfermedad puede dar sorpresas, es algo muy dinámico, no podemos bajar los brazos y mientras no haya un tratamiento o una vacuna hay que profundizar la prevención”.

La noticia, muchas veces está al frente de la ciencia y eso tiene que estar al revés. Hay que ser muy cuidadosos y el ritmo dinámico de la enfermedad.

Sobre la circulación comunitaria

Respecto del controvertido tema de si existe circulación comunitaria en Misiones, según anunciara el Ministerio de Salud Pública un tiempo atrás, el vicegobernador afirmó: “Eso es una cuestión sanitaria; quiere decir que el virus está en todos lados. Hay casos en los que no encontramos nexo epidemiológico, aunque esto no quiere decir que no hay nexo, sino que no los encontramos. En algunos contagiados que en su momento no se encontró nexos, después sí se fue encontrando. Es muy difícil de lograr en el momento de contagio, pero después sí”.

Por eso resaltó como muy necesario “que la gente sepa que encontrar estos nexos es importantísimo y se define como tal a aquel que tenga un contacto cercano, menos de dos metros, sin protección y más de 15 minutos. No es que un contagiado de coronavirus tenga capacidad de contagiar a todo el mundo. El nuevo dato es que si estoy en un lugar, sin protección, los ‘contagiadores’ tienen una posibilidad de contagio de 15 a 20 por ciento, no es que va a contagiar a todo el mundo. Hay que tener en cuenta estos factores”.

Reiteró que “cada vez hay más convencimiento de que mientras no haya una terapéutica para acabar con esta enfermedad -va a ser muy difícil- que las medidas del barbijo social, la protección, del distanciamiento social son las más eficaces para circunscribir ese contagio a una determinada cantidad de personas, lo que se llama la ‘burbuja’ de la que se habla en otros países. Nosotros estamos en una etapa en la que no podemos hablar todavía de una burbuja, si no que estamos en período de aislamiento social. La medida fundamental ante esta enfermedad es evitar el contagio”.

Si bien existen tratamientos paliativos, Arce destacó que están en etapas de estudios múltiples alternativas. “Hay tratamientos, Misiones es una de las ocho provincias que tiene la posibilidad del suero del convaleciente, que es de pacientes recuperados y para que se efectivo debe tener ciertas condiciones: el paciente tiene que estar sano, la serología del resto viral tiene que dar negativo. Cuando un paciente se recupera puede ser dador de seis, tiene sus indicaciones, se puede aplicar en forma experimental en aquellos trabajadores de salud; generalmente se da en pacientes que son sintomáticos y aquellos que requieren de una unidad crítica”.

Arce dijo que Misiones tiene un “control entre comillas de la enfermedad” y que “no es que sea malo que aparezcan nuevos casos, lo importante es que sean informados y que tengamos el control sanitario sobre el caso”. Pidió a “la gente se asusta mucho y quiere conocer los nexos epidemiológicos” y en este sentido afirmó: “somos muy respetuosos de la identidad y privacidad del paciente contagiado; es difícil pero puedo ocurrir que cierto sector de la sociedad los estigmatice, los defenestre; entonces con la gente que tiene síntomas que consulte al 0-800, que sepa que el Gobierno tiene todas las condiciones para buscar sus nexos epidemiológicos en el caso que presente síntomas compatibles y la serología sea positiva para conservar su privacidad y sus condiciones de salud y de sus nexos. A veces la gente quiere tener serología en todos, pero no, esto tiene que seguir un algoritmo, cuando tenemos un paciente que tiene una serología compatible con la enfermedad, no con el laboratorio; ahí sí se le busca todos los nexos, se los vigila y si presenta síntomas sí se le hace el estudio”.

Regreso a la Fase 1

Consultado sobre la posibilidad anunciada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García de “retroceder a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, como consecuencia de la duplicación de casos que se aceleraron en regiones como el Área del Gran Buenos Aries (AMBA), Chaco o Río Negro, entre otras, Arce distinguió claramente la situación de esas regiones con otras provincias, donde los números y los casos se presentan de manera muy particular.

“El ministro de Salud nacional ve desde el punto de vista sanitario cierta preocupación por el tiempo de duplicación de los casos. Hay un tiempo de duplicación diferente por regiones y diferentes en el resto de provincias. Esto apunta a la capacidad sanitaria de responder ante esta situación. Ginés ve que en ciertos lugares ese aumento de casos va a llevar a una cantidad de contagios que va a requerir de unidades críticas, entonces lo que hace es prever esto. El resto de las provincias no tuvieron los mismos números que lleve a esta alarma de necesidad de unidades críticas disponibles. Independientemente de las medidas sanitarias, de tener una determinada cantidad de casos, el gran problema es que no se desborde, que no tengamos capacidad para atender a los pacientes que necesiten cuidados críticos”, agregó el médico.

Sobre este tema, fue contundente: “Acá el Gobernador fue muy claro, no saltamos a ninguna otra etapa en la provincia” y destacó la importancia del nivel de protocolización de actividades y pidió que sean respetados.

“Los misioneros tenemos que estar tranquilos, pero eso no quiere decir relajar la prevención. Cuando liberamos las caminatas, esperamos a ver qué pasaba unos días después; vimos que a los siete días no hubo más casos, así que estas liberaciones se van a ir controlando para que no se desarrollen nuevos focos de contagios. Para eso son pruebas piloto, son progresivas. Es una cuestión de ser muy cautelosos para que estas actividades no sean fuente de contagios”, afirmó finalmente.

ZF