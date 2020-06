Danzas urbanas: murió el legendario bailarín que dio origen al “Waacking”, Tyrone Proctor

Fue uno de los pioneros en difundir la historia y la técnica de Waacking en la cultura urbana, desde EEUU a Europa, Asia y Latinoamérica. Falleció este sábado 6 de junio en su casa en New York, EEUU, a los 66 años. “Con gran tristeza y sorpresa», la comunidad de las danzas urbanas se hizo eco de la noticia a través de las redes sociales, tras la partida en abril de otro grande y pionero en «Locking» como Don Campbell (69), y se ganó un gran respeto Tyrone . «Que su alma y legado viva para siempre», expresaron.

Tyrone Proctor era uno de los últimos pioneros vivos de la locura de baile de los 70, Waacking. Hizo historia en el clásico de televisión de baile Soul Train. Fue ganador en American Bandstand en 1975 e hizo numerosas apariciones en Right On Magazine, lo que lo llevó a su condición de ídolo adolescente durante muchos años. Coreografió videos musicales para artistas como Jody Watley, Taylor Dane, Levert, Keith Sweat, The Isley Brothers y Just Kemp Paid de Johnny Kemp, por nombrar algunos.

Tyrone fue nominado con New Kids On The Block como Mejor Coreógrafo en el M.TV de 1989. Su coreografía permitió establecer estándares visuales para Boy Band Craze de la cultura pop. También participó en VH1 Documentary Soul Train, The Hippest Trip in America.

En la actualidad, enseñaba en todo el mundo y continuaba difundiendo el conocimiento y la historia de Waacking. Era, es y será una gran inspiración para cientos de bailarines. La comunidad urbana mundial está de luto ante la gran pérdida de este precursor de la cultura. “Hemos perdido a alguien muy especial», se repetía en las expresiones de sus seguidores y amigos del bailarín.

«No dejes que nadie te quite la alegría. ¡Ámalo, vívelo y quiérelo!» – Tyron (The Bone) Proctor

El origen del ‘Waacking’

Tyrone ‘The Bone’ Proctor pertenece a la primera generación de ‘Waackers’ que surgieron en Los Angeles a principios de los años 70. Era miembro de los ‘Outrageous Waack Dancers’ con Jeffrey Daniel, Jody Watley, Sharon Hill, Cleveland Moses Jr, y Kirt Washington. Tyrone fue uno de los últimos pioneros de este estilo además de ser el que le dio el nombre de ‘Waacking’.

En el sitio español especializado Barcelona Dance tuvieron la oportunidad de entrevistarlo y a continuación compartimos fragmentos en lo que el propio bailarín aclaró algunos puntos sobre este estilo que ya quedará en la historia de la danzas urbanas inspirando a sus seguidores.

BD:¿Cómo, cuándo y dónde nació el estilo ‘Waacking’?’

Tyrone: El ‘Waacking surgió de la comunidad gay a principios de los años 70 en la Costa Oeste de los EEUU y ha sido desarrollado dentro de la comunidad gay. En aquel momento, nadie hubiera podido imaginar el éxito que tendría hoy en día. Este estilo solía ser bailado por la comunidad Latina y Afroamericana. Sus fuentes de desarrollo fueron: las performances de los Drag Queens, de los Portraits y de los Musicals de estrellas cinematográficas de los años 20’s hasta los años 60. Iconos tales como: Greta Garbo, Rita Hayworth, Marilyn Monroe por citar algunos.

La palabra ‘Waacking’ la usaba para describir el movimiento, solía decir a la gente, que tenían que hacer un ‘Waack’ con el brazo para conseguir el movimiento. Jeffrey Daniels entonces me sugirió añadir una ‘a’ para que no confundirla con la palabra ‘wack’ que tiene en inglés una connotación negativa. Así esta palabra podría tener otro significado.

A principios de los años 70 en las discotecas gays más famosas en L.A (The Paradise Ballroom, Gino’s 1, Gino’s 2, The Other Side, The Gas Station) se podía ver a bailarines danzando este peculiar estilo que luego se llamaría ‘Waacking’ o ‘Punking’. Algunos de estos bailarines aparecerán en el programa de TV ‘Soul train’. Los pasos de estos bailarines acabaron siempre saliendo en este programa de televisión.

Par nombrar algunos de los bailarines de la primera generación: Lamont Peterson, Blinky, Micky, Andrew Frank, David Vincent, Arthur, Tinker, John Pickett, Gary Keys, Dewayne Hargrave, Billy Goodson, Billy Starr, Lonnie (gymnastics), Abe Clark, Michael Angelo y muchos muchos más…’.

Foto: Broadway Dance

BD: ¿Qué es el ‘Punking’?

Tyrone: ‘Resumiendo una larga historia, el ‘Punking’ es la versión de una persona heterosexual del ‘Waacking’. A parte de la Locker Tony Basil, solían venir algunas personas heterosexuales a las discotecas gays para sentarse y mirar a la gente bailando para posteriormente perfeccionar el estilo ellos mismos.

Existían diferencias en la manera de vestirse: Andrew solía llevar unas chaquetas muy anchas para crear más movimientos al ‘Waacking’. Arthur solía llevar botas largas con sus pantalones por dentro. Tinker prefería llevar camisetas apretadas con las mangas enrolladas o cortadas. La chicas en Soul train solían llevar tacones altos con faldas largas que hicieran volar cuando giraban al ritmo con la música.

Con el ‘Punking’, los bailarines solían vestirse como en los años 40, con pantalones muy anchos, camisetas apretadas y con sombreros grandes. Hay que decir que el ‘Waacking’ era algo más emocional. El ‘Punking’ es más suave y más enfocado en la precisión del movimiento.

BD: ¿’Existe un vínculo entre el ‘Locking’ y el ‘Waacking’?’

Tyrone: ‘Muchos piensan que el Waacking empezó con el Locking y es falso. Tienes que entender el contexto social y político en aquella época. El Waacking fue bailado por una minoría de gente no tolerados socialmente, también se asociaba con otro estilo de música: el Disco. El ‘Waacking’ era una escena underground donde nada salía porque sino la gente se arriesgaba a ser etiquetada como ‘gay’.

Tyrone piensa que cuando la comunidad gay abandonó el Waacking a final de los años 70, fue cuando el estilo Locking empezó a difundirse como forma de baile y la personas que empezaron a enseñar este estilo también difundieron el ‘Punking’ al mismo tiempo.

Todo mi respeto y amor a Don Campbell por crear el estilo ‘Locking’ que ha tenido una influencia prolífica en la danza actual en general. Los Lockers eran todos heterosexuales pero sentían respeto por los gays. Les admiro a todos. De hecho es Jimmy Scooby-Doo quien me enseñó el Locking.

Gracias a Toni Basil, algunos bailarines tales como Andrew, Lonnie, Billy y Tinker que se movían en la discoteca Gino’s acabaron bailando con celebridades como Diana Ross. Jeffrey Daniel y Jody Watley, miembros de los «The Outrageous Waack Dancers», formaron el grupo «Shalamar».

Fuentes: Broadway Dance, Barcelona Dance y redes sociales

PE