Las danzas urbanas logran inclusión y reconocimiento cultural en Misiones

El coreógrafo y bailarín Gustavo Escobar, fue convocado a exponer en la legislatura provincial para ser parte de la Primera Convención “Danzas en Misiones”, oportunidad que expusieron su experiencia y visión representantes de diversas disciplinas (Clásico, Folcklore, Contemporáneo, Latino, Árabe, entre otras). Desde hace varios años, con el movimiento de Hip Hop bailarines misioneros ocupan los primeros puestos de torneos sudamericanos y, desde 2015, logran ser parte de la Selección Nacional del colectivo cultural, llegando a ocupar los primeros puestos del ranking nacional y competir en el mundial de EEUU, marcando la evolución del movimiento urbano en la provincia. “Estoy muy orgulloso del talento misionero, de haber logrado que desde Posadas, Misiones, a pesar de todo lo que cuesta sostener el apoyo a los competidores en las Danzas Urbanas, se encuentren entre los 50 mejores equipos del mundo del Hip Hop”, expresó.

En un encuentro organizado por la CODAMI (Convención de Danzas de Misiones), las legisladoras María Inés Rebollo y Silvia Rojas, con el apoyo de las coordinadoras Amira Rojas y Graciela Echague, generaron esta semana un espacio de reflexión e inclusión a todas las expresiones culturales a través de la danza y el arte que se practica en la provincia, fomentando el respeto hacia quienes practican como un estilo de vida, sus historias, raíces, vestimentas y todo lo que se relaciona con su modalidad de cada disciplina, arte y movimiento cultural que se exprese a través de las “Danzas de Misiones”.

El gobernador elector y actual vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, participó del encuentro y valoró el esfuerzo que hay detrás del trabajo que llevan adelante con los distintos estilos de danzas, y se comprometió con los profesionales a ser “el principal promotor de llevar estos talentos a todo el interior de la provincia, y apoyar la formación del Instituto Provincial de la Danza”.

En esta primera convención, incluyeron a las Danzas Urbanas con la presencia de referentes de distintas academias, conformando un panel que estuvo integrado por las bailarinas y coreógrafas, Noeli Nanterne (Academia BlowDance, de Oberá) y Gilda Mezger (Academia Club Dance Estudio, de Posadas), y Gustavo Escobar, director de la Academia DaVinci (Centro Integral de Disciplina). El coreógrafo se consolidó con su primera escuela en la provincia en formación técnica de bailarines de alto rendimiento en Hip-Hop Dance y Danzas Urbanas, promoviendo en forma activa el movimiento cultural al mostrar en torneos mundiales, nacionales y provinciales los talentos misioneros.

En la jornada, los profesionales compartieron el espacio de expresiones artísticas con representantes de las danzas folklóricas, árabes, contemporáneas, latinas, clásicas e internacionales, para exponer cada uno respecto a la historia de la danza que practican, la situación actual, y compartieron la experiencia personal y la motivación que los llevó a acercarse a la danza respectiva.

Escobar, desde la tierra colorada fue dejando huella en este movimiento cultural urbano, ya que es director del Grupo High Quality Crew. Desde su punto de vista, respecto a la situación actual de la disciplina sostuvo: “En la enseñanza del Hip Hop y las Danzas Urbanas hay que tener en cuenta los elementos fundacionales, la historia, el origen de la danza y el conocimiento técnico del movimiento. Hay que saber de música y trabajar la musicalidad del movimiento. Entiendo que las Danzas Urbanas están teniendo un auge en la provincia, pero las clases no pueden ser dictadas sin estos conocimientos mencionados anteriormente. Ser profesor de alguna técnica no me hace “Profesor” de todas, y se debe ser responsable de la información que se trasmite”, indicó durante su conferencia en la legislatura.

Respecto a los beneficios que brinda la práctica, tanto la danza como el arte urbano en sus diferentes estilos, son actividades que tienen la posibilidad de mejorar la salud, pero fundamentalmente de lograr inclusión social. “Las danzas urbanas permiten adquirir valores fundamentales para vida, desde el sentido de responsabilidad con la disciplina, el compañerismo, la superación personal, todos valores que transmitimos en la Academia Davinci. Su trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física, actividad intelectual y expresión de emociones y sentimientos”, detalló entre los beneficios de la práctica de esta disciplina.

Respeto por el valor cultural de la identidad dancística

Desde su experiencia, para Escobar es necesario en la actualidad trabajar “en mejorar el respeto por el Arte de la Danza en todas sus formas y todas sus técnicas. Debemos lograr Inclusión e Integración de todas las Danzas en nuestra Provincias para generar “Identidad Dancística” misionera. Los que trabajamos en la Danza como profesión, entre todos formamos la Identidad Dancística de la Provincia. Somos parte de la formación de Cultura, somos parte de la formación de nuevos Transmisores de Información y representamos a la Danza Nuestra en todas sus formas y técnicas, a nivel nacional y en el exterior”, reflexionó el profesor.

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. “La identidad no es un concepto fijo ni tampoco impuesto, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua, retroalimentándose con el exterior. Por eso, cuando miro que dos personas están Bailando Folklore con pasión, técnica y buscando perfección, me siento parte de la Danza de Misiones y muy orgulloso. Pero lo mismo me pasa cuando veo al que baila Clásico y es misionero. Y lo mismo siento cuando baila Flamenco y es misionera. Esto es, porque lo que siento con orgullo es que son misioneros, no importa la Danza que se esté bailando, debemos el respeto a las Danzas como Arte y el respeto al Bailarín o Bailarina. Y yo espero lo mismo para las danzas urbanas y el hip hop”, expresó el director de la Academia Davinci.

Motivación personal

La historia que unió a Gustavo con la danza, comienza en adolescencia. “De chico en realidad no tenía contacto con la danzas sino con la práctica de las artes marciales. Pero crecí un poco viéndole a mi hermano mayor vistiéndose de Michael Jackson, escuchando música de todo tipo y esperando una semana entera para ver el Top Ten de MTV para mirar las coreografías de los cantantes del momento. No había internet en aquel entonces”, inició comentando el bailarín.

A los 12 años integró su primer grupo de baile de Hip Hop Dance. “En aquel momento, bailábamos temas de MC Hammer, Vanilla Ice, Yasimel, etcétera. Cuando miraba un programa que se llamaba Ritmo de la Noche esperaba que aparezca Charly y los Gemelos Fantásticos que ya bailaban Breaking , pero yo no entendía nada. Después, ya a los 18 años, seguía sin entender nada. Pero ya bailaba en algunos lugares y comencé a probar distintos estilos de danzas como Tango, Brasilero, Salssa, StreetJazz, entre otros estilos. Bailaba en distintos grupos y en muchos lugares, competíamos en torneos pequeños, muy linda experiencia, pero sentía que no era lo que yo quería totalmente”, explicó.

“El click fue en un evento al cual llegué por invitación de una profesora de Danzas Contemporáneas y Jazz para viajar a Brasil, a Sao Borja, donde por primera vez pude ver en vivo lo que era realmente una coreografía de Hip Hop Dance, conocí bailarines de bboys, poppers, lockers, que ya tenían la información a mano. Allí me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Y cuando volví con ese nivel de información en la cabeza me di cuenta que eso era lo que quería hacer y comencé este camino”, dijo Escobar.

Desde aquel entonces, participó en todos los torneos que pudo, a veces perdía y otras ganaba. “Pero para mí siempre ganaba, siento que siempre gano en información, en experiencia, en incorporar vivencias nuevas. Durante 5 años daba clases gratis, hasta que en el 2011 era el momento de viajar a mi primer Torneo Sudamericano, y antes de viajar me había quedado sin lugar de ensayo. Fue la profe Laura Romero quien me prestó su salón para ensayar, fuimos al torneo y salimos últimos. Pero fue otro flash mental de información porque para llegar a ese nivel teníamos que entrenar de manera distinta, estudiar más, capacitarnos más, tomar más clases, viajar a más torneos y competencias, buscar más información. Desde entonces, comenzamos a trabajar en la Academia DaVinci con clases y capacitaciones, pero ya formando equipos, bailarines de alto rendimiento, entrenando con los mejores profes del país y del exterior”, agregó el coreógrafo misionero.

“Fuimos evolucionando en el movimiento de las danzas urbanas y el Hip Hop. En las competencias salimos últimos, luego novenos, quintos, terceros, y ganamos primeros puestos tres veces en el Torneo Sudamericano Universal Dance, además de muchos otros premios. Desde el 2015 entramos a la Selección Nacional de Hip Hop, y hasta hoy continuamos en la delegación. En este tiempo, tuvimos muchos problemas económicos, sociales y de equipos, pero estoy orgulloso que Posadas, Misiones, se encuentra a pesar de todo lo que cuesta, con el equipo High Quality Crew de DaVinci entre los 50 mejores equipos del mundo. Son todas bailarinas y bailarines de la provincia”, destacó.

“No todas las Danzas Urbanas son Hip Hop”

Durante su presentación, otro aspecto que abordó el coreógrafo fue relacionado a la información que se transmite en errónea respecto a las Danzas Urbanas en general y el Hip Hop en particular. “Hay algunas confusiones que se generaron con el tiempo. Debemos tener en cuenta que en forma paralela a lo que sucedía en NY (Costa Este) en los 60’/70’ con el movimiento Hip Hop; en Los Ángeles (Costa Oeste) también iban popularizándose otras Danzas Urbanas como el Popping, el Locking, y el Waacking rápidamente, ambos movimientos iban difundiéndose por medio de un programa de TV llamado el “Soul Train”. Donde también invitaban a los BBoys y BGirls a Bailar y hacer exhibiciones”.

También participaban de estos movimientos culturales cantantes del momento y bailarines de todo tipo (Poppers, Lockers, Bboys, etc). “Toda esta información comenzó a mezclarse”, señaló, y agregó que se produjeron películas como BreakDance, BeatStreet o FlashDance, que se popularizaron y fue difícil después dar claridad respecto del origen de cada estilo.

“Esto llevó a que se popularice en forma equivocada el nombre del Break Dance para referirse al Bboy/Bgirl o el Breaking”, explicó. “Otro ejemplo claro de esta confusión es decir que el DanceHall es parte del folklore Jaimaiquino decir que es Hip Hop, pero estamos hablando de dos culturas diferentes. La explotación masiva discográfica, el auge del Hip Hop, la difusión de los raperos, las estrellas pop con bailarines influenciados por las danzas urbanas en secuencias coreografiadas espectaculares, las películas, etcétera, generaron una confusión masiva en su momento”, precisó Escobar.

“Hay un largo camino histórico para recorrer y estudiar, pero hoy en día las Danzas Urbanas ya están codificadas, estructuradas o semi estructuradas y en constante evolución. A su vez, van naciendo nuevos estilos, técnicas y movimientos. Entonces, cuando hablamos de Hip Hop como danza, vamos a estar hablando de Social Dance, Party Dancing y Breaking”, precisó Escobar.

En tanto, cuando se habla de Danzas Urbanas, habrá que conocer la cultura social que dio origen a esa danza, el origen fundacional. Las danzas asociadas al Hip Hop en la actualidad son;

Las que están en el grupo de LA Style: Popping, Locking, Waacking, Krumping/Krump.

Vogue (Originado en Harlem NY que Incluye el Old Way, New Way, Vogue Femme y Dramatics)

House Dance (Chicago, NY, Detroit, Europa)

DanceHall (que es una danza Raíz de la Cultura Jamaiquina)

El Reggaeton, el Twerk, etc

Coreografías Urbanas o Urban Dance o Street Dance o el Comercial Dance.

