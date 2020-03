Hip-hop: bailarines de Misiones, Corrientes y Córdoba obtuvieron becas del programa internacional de Danzas Urbanas en New York 2020

Tras la Audición Workshop realizada este sábado, con la participación en el staff del bailarín “Pelu Olmedo” (Paraguay), clasificaron 7 bailarines para formar parte del IUDP 2020 (Programa Internacional de Becas de Capacitación en New York). “Esta es una forma de acercar una oportunidad de potenciar sus carreras, desde la formación técnica y artística, con un curso intensivo de tres semanas en Danzas Urbanas con grandes maestros del movimiento urbano en EEUU, considerando siempre los niveles de aprendizaje y competencia de cada bailarín”, explicó el representante en Argentina y América Latina, Gustavo Escobar.

El programa IUDP es organizado en forma asociada entre Vassiliev Academy of Classical Ballet con sede en New York, dirigida por Andrei Vassiliev y Manuel Ruiz, y la Academia Da Vinci, dirigido por el coreógrafo Escobar y la Profesora Andrea Mutti.

Para acceder a las becas, los interesados deben asistir a una Audición Abierta obligatoria para ser evaluados, ya que el programa tiene un cupo para otorgar el beneficio en porcentajes de ayuda económica con descuentos de costos en clases y alojamientos, traslados, entre otras actividades programadas de recreación y turismo, de manera que puedan ser parte del programa internacional que se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto de este año en New York, la “cuna” del movimiento de Hip-hop.

“El programa IUDP está orientado a subsidiar la formación profesional, ya sea en forma total o parcial, según cupos disponibles y criterios de evaluación por mérito y desempeño de los postulantes interesados en ser parte del proceso a través de una audición workshop”, explicó Escobar.

“El sábado la jornada de evaluación resultó con muy buena energía, los bailarines participantes demostraron muchos interés en capacitarse y crecer, con perfiles claros de potenciar sus carreras. Eran coreógrafos, algunos bailarines con estilos definidos, y otros bailarines principiantes en Danzas Urbanas pero con muchas ganas de aprender. Del total de inscriptos a la convocatoria de audición abierta, aplicaron 7 bailarines para la beca de IUDP 2020”, indicó el directivo.

El staff de profesores nacionales e internacionales estuvo integrado por la bailarina y coreógrafa de DaVinci, Natalia Escobar, el coreógrafo en Danzas Urbanas y director de la High Quality Crew de la Academia DaVinci, Gustavo Escobar, y como invitado especial estuvo Marcelo “Pelu” Olmedo, director del Grupo The One Crew, en Capiatá, Paraguay.

Los bailarines que participaron tenían entre 14 y 25 años, y eran de Posadas, Oberá, Aristóbulo del Valle, como también de las provincias de Corrientes y Córdoba. En adelante continuarán con los trámites administrativos que les permitirá aplicar a los beneficios de la Beca.

Escobar explicó que “hay tramites que continuar gestionando en contacto directa con Vassilliev Academy en New York. Si alguno de los que aplicaron la beca no pudiera viajar, el cupo quedará disponible para ser otorgado ese beneficio en futuras audiciones previstas en Academias de Danzas Urbanas de distintas provincias del país que están interesadas. Ya tenemos 14 aplicantes, y vamos cerrando el grupo, con la meta de lograr una delegación de 42 bailarines en total, de toda América Latina. Nos encontraremos todos en agosto en New York, conformando una delegación para disfrutar un programa con muchas novedades, que estaré coordinando, ya que acompaño al grupo de becados. Estamos muy entusiasmados ante el interés demostrado en la propuesta, no tenemos dudas que será una experiencia increíble en sus vidas y en su carrera artística, y aportará a las Danzas Urbanas”, expresó Escobar.

La magia de “Pelu” Olmedo en IUDP 2020

El invitado especial este sábado para ser parte de la primera audición abierta en la Argentina del IUDP 2020 fue Marcelo “Pelu” Olmedo, oriundo de la localidad de Capiata, Paraguay.

Es bailarín, coreógrafo y director del Grupo The One Crew, reconocido en su país por la búsqueda permanente en el perfeccionamiento de la danza urbana, un artista que promueve mejorar buscando propuestas innovadoras y que no le teme a los nuevos desafíos.

El profesional compartió sus conocimientos a los jóvenes argentinos, y brindó una clase dinámica, donde abordó aspectos de coreografías, musicalidad, expresión, y transmitió la magia de su estilo Urban Dance.

Las audiciones del programa internacional IUDP continuarán dictándose en academias de distintas provincias del país que manifiesten interés en sumarse al programa de becas de IUDP 2020, mientras que ya tienen fechas cerradas en Paraguay (Encarnación, Capiata y Asunción) y Colombia.

EP / PE