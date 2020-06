El sindicato de la madera reclama el pago de adicionales y el aguinaldo completo, basados en el nivel de actividad y la ayuda estatal recibida por la industria

“La variable de ajuste siempre termina siendo el trabajador”, afirmó este viernes Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de la zona norte de Misiones, ante las versiones cada vez más crecientes sobre la posibilidad de que las empresas madereras abonen el medio aguinaldo en cuotas y porque no cobran adicionales históricos del sector.

Paiva aseguró que la industria del ramo está trabajando bien, “a pesar de la época complicada que estamos viviendo” y que la actividad solo se detuvo unos días entre el 20 de marzo y el 1 de abril; fecha esta última en la que resguardadas bajo la figura de “trabajo esencial”, la mayoría de las empresas madereras retomaron sus tareas.

“Por ahí hubo un bajón a partir de la primera semana de mayo, pero a partir de las segunda semana de ese mes ya están a full todas las empresas, con algunas excepciones de empresas que venían ya con un panorama más complicado por otras cuestiones, pero no de mercado”, señaló Paiva.

Sin embargo, el representantes de los trabajadores del rubro en la zona norte provincial consideró que están “complicados en los pagos” y con preocupación afirmó: “Pareciera que en estos últimos años, a los empresarios les cuesta poner en su escala de valores, en primer lugar a los trabajadores para pagar los sueldos; no todos, pero sí un alto porcentaje. Hay mucho manoseo en este sentido; dicen ‘en esta pandemia estamos mal’, ‘vamos a pagar así’, ‘esto no te podemos pagar”.

Explicó que la forma de pago en la industria maderil incluye un jornal con horarios de lunes a viernes, más un adicional de uno por ciento por cada año de antigüedad y otro de 22 por ciento por presentismo. Así, “un trabajador que tiene diez años de antigüedad, tiene un 10 por ciento más de sobresueldo, más el 22 por ciento de presentismo, juntos sería un 32 por ciento de sobresueldo. Estos adicionales no se pagaron en la cuarentena, cuando hay un Decreto que dice que el trabajador deberá percibir estos conceptos de manera íntegra”.

Paiva también sostuvo que “el empresariado no entiende o no quiere entender que el trabajador vive de su salario, que atrás de cada trabajador hay una familia. Están planteando pagar en cuotas, pero en el sector de la industria de la madera no hay motivos para plantear eso, porque el 70 por ciento de las empresas tuvo la ayuda del Estado y está por recibir otra ayuda”, insistió.

Con todos los aportes que hizo el Gobierno nacional al sector, el sindicalista opinó: “Estamos hablando de un costo del 25 por ciento del aguinaldo nomás a cargo de la empresa, por lo que no vemos ninguna razón para que se decrete o salga alguna norma de Estado nacional para que se pague en dos veces o más”.

Y en este sentido señaló en diálogo con FM Express de Posadas que la semana próxima tendrán una reunión con las Cámaras empresarias de la zona norte para hablar sobre estos temas y otros que afectan al rubro. “Comprendemos el tema de la defensa de las fuentes de trabajo, pero no queremos que la variable de ajuste siga siendo siempre el trabajador; que hoy no solo está mal pagado, sino que la inflación sigue, no para, el bolsillo del trabajador está un 15% debajo de la inflación”.

ZF