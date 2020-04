Coronavirus: PyMEs madereras analizan plantear al gobierno nuevas medidas que permitan sostener el empleo y enfrentar costos frente a la crisis económica por COVID-19

Aseveran desde la AMAYADAP que se presenta una caída de las ventas de las exportaciones de productores forestales y no hay tampoco reactivación económica en el mercado interno. Preocupa la situación para hacer frente a los salarios y costos de abril y mayo. Por ello, solicitaron una audiencia virtual con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, de la que participarán empresarios y gremios. Elevarán un diagnóstico y propondrán estudiar medidas paliativas para sostener la actividad productiva y controlar el impacto en los meses venideros.

AMAYADAP (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná) y SOIME (Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado) solicitaron por nota al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, una audiencia “virtual” para continuar con la agenda de trabajo conjunta que llevan adelante ante la crítica situación que atraviesan las PyMEs madereras y su cadena de valor por la pandemia del COVID-19.

La industria de la madera enfrenta un panorama “desolador”, aseveran desde el sector. Hay una abrupta caída de las exportaciones y sin movimiento del mercado interno, el regreso progresivo a la actividad por haber sido exceptuado por su rol de servicios básicos esenciales ante la pandemia por coronavirus no revirtió hasta el momento el crítico escenario económico para las PyMEs del sector.

“Necesitamos que la obra pública y privada se reactive también, las ventas de los productos de madera están en cero. Nos preocupa la situación de cómo sin ingresos haremos frente a los costos y salarios de abril y mayo, y cómo se afrontará la economía en los meses venideros, ya que todos somos conscientes que llevará tiempo reacomodar cuando se levanten las restricciones”, expreso el presidente de la AMAYADAP, Román Queiroz, en contacto con ArgentinaForestal.com.

El punto principal del próximo encuentro con el mandatario provincial será “analizar un camino que nos permita cumplir con las obligaciones de pagos, comenzando por los sueldos de los obreros, dado que se ha cortado la cadena de ventas principalmente para los que trabajan para el mercado interno, donde no hay movimiento, y la cadena de cobros se rompió. Sumado a ello, hay una ola de cheques rebotados”, adelantó el empresario maderero.

En ese contexto, consideran plantear al Gobernador Oscar Herrera Ahuad algunas alternativas de suspensión o incentivo de algunos ítems que ayudarían significativamente a las industrias a paliar estos tiempos.

Entre las cinco medidas que plantearán estudiar que apoye el gobierno de Misiones se encuentran, para los empresarios:

1) Suspensión de pago de Aranceles de Exportación, gestión ante el Gobierno nacional.

2) Suspensión por 180 días del pago el Peaje para transporte foresto industrial

3) Suspensión de la tasa de IIBB y la Tasa Forestal por 180 días.

4) Energía Eléctrica, no cobrar la potencia contratada en este periodo de pandemia a las industrias madereras.

5) Habilitación de permisos para reanudar la Construcción de viviendas Unifamiliares.

Para ayudar a los trabajadores, proponen que se les apoye con dos medidas específicas:

1) Solicitud del 50% de descuento en servicios públicos, (Energía, Agua y CCTV) para trabajadores registrados de la foresto- industria.

2) Instrumentar préstamos para trabajadores en situación de crisis

La reunión se concretaría en la medida que el gobernador incluya el tema en su agenda oficial, que se esperaba sea esta semana. De la reunión virtual participarán por el sector foresto-industrial, representantes de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), y delegados del Sindicato obrero de la Madera (SOIME).

La situación que exponen los empresarios del sector misionero, se refleja en empresas de toda la cadena de valor del país, según un reciente informe publicado, que fue elaborado por la Asociación Forestal Argentina.

Román Queiroz: “Un subsidio de contención a la actual emergencia nos aliviaría en este momento, pero no genera ventas. Nosotros necesitamos trabajar”

La actividad foresto-industrial viene los últimos años planteando en diferentes canales de diálogo en el orden nacional y provincial, las medidas prioritarias que necesitaban para sostener el empleo y la producción, en un contexto macroeconómico. Esto, antes de que la pandemia por coronavirus azote al mundo y cambie los planes de la humanidad.

La prioridad hoy es la salud, y la Argentina viene llevando una curva controlada hasta ahora, solo ganando tiempo para prepararse para lo que será en mayo el pico de contagios del COVID-19, explican las máximas autoridades nacionales. En ese contexto, «no hay normalidad» de la actividad económica para ningún sector en el país, porque el aislamiento obligatorio fue casi total en las primeras semanas, y después se fueron liberando progresivamente o de manera «administrada», con el aprendizaje de los protocolos correspondientes para evitar riesgos de contagios y los monitoreos de Salud Pública y Ministerio de Trabajo.

Las actividades de Servicios Básicos Esenciales, como es la cadena forestoindustrial, tienen doble responsabilidad. Una prioridad de cumplimiento de abastecimiento, en principio, y de compromisos asumidos ante la población, en segundo lugar. Pero además, tienen la responsabilidad de resguardar a sus trabajadores con protocolos nuevos de prevención y seguridad laboral, que implica capacitación e inversión en su instrumentación.

Todas las actividades económicas de la provincia están afectadas por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Al consultar al representante de las industrias madereras si en este contexto de urgencia no deberían plantear al Estado Nacional un subsidio de emergencia para la contención económica, en lugar de créditos, que solo acumulan deuda cuando no tienen certeza de ingresos en el corto plazo, explican que aún así, prefieren intentar por medidas que permitan sostener el Trabajo y la Producción.

“Un subsidio nos alivia por el tiempo que dure el mismo, nos puede generar por un momento una tranquilidad económica, pero no nos genera ventas. Pedimos analizar medidas que nos permitan trabajar con los protocolos correspondientes y reactivar las ventas para sostener el empleo en el tiempo. No hay beneficios reales que se hayan conseguido de Nación para la situación que estamos atravesando. La verdad es que comenzamos la semana pasada a trabajar y nos encontramos con suspensión de pedidos de exportaciones, y el mercado interno paralizado. Sumado a una cadena de pago colapsada. Es una situación económica y financiera espantosa, la peor de los últimos 50 años sin dudas. Tenemos que pagar sueldos, por semanas no trabajadas y, cuando reabrimos la fábrica, no hay ventas, porque no hay obras, esta todo parado en el país”, concluyó Queiroz.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest