“Del aserradero a la casa”, la recomendación en la industria de la madera a los trabajadores ante la emergencia sanitaria en Misiones por dengue y coronavirus

Tanto desde el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (SOIME) Delegación Eldorado, Montecarlo y San Pedro, como de las cámaras madereras como APICOFOM y AMAYADAP confirmaron que en la industria se sigue trabajando, con medidas responsables ante la situación de emergencia sanitaria en el país, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y en la misma medida el dengue en Misiones. «En aspectos administrativos, el personal se encuentra trabajando en forma remota desde sus casas o en guardias, no así en la parte industrial donde se adoptaron criterios ajustados a la prevención y monitoreo que las circunstancias requieren, pero se sigue trabajando», señalaron.

“En la industria de la madera se trabaja, con las medidas del caso en prevención por emergencia sanitaria y en estado de “alerta” ante situaciones de riesgo que deriven en aplicar el protocolo establecido para coronavirus”, explicó el secretario general del Sindicato de Obreros de Industria de la Madera Delegación Eldorado, Montecarlo y San Pedro (SOIME), Domingo Paiva, quien se mostró consciente de que en paralelo, la situación de contención económica desde el empresariado pende de un hilo, y la incertidumbre frente a los tiempos que se vienen, de continuar la caída de las ventas en el mercado interno y el párate en otras actividad como la obra pública de la cual depende la movilización de gran parte de la foresto-industria, es la mayor preocupación.

Esta es la situación general de los trabajadores, se sigue trabajando en los aserraderos. “Es lo que se habría adoptado en las empresas madereras con sus empleados, ante la emergencia sanitaria declarada por la provincia y la Nación, y nosotros desde el sindicato estamos monitoreando las situaciones y en diálogo con los industriales”, sostuvo Paiva.

“La industria no puede parar”, explicó el sindicalista. “Desde el gremio asistimos con folletos a los afiliados, las empresas informan cómo se va a trabajar a sus operarios y estamos en diálogo con para ir evaluando los casos de riesgo que se presentan si se da el caso de aplicar el protocolo por coronavirus. Algunas industrias, las más grandes, adoptaron el criterio de otorgar licencias a las personas de riesgo, y mayores de 60 años, por alguna patología, para prevención. De esta forma, cada una tiene su criterio. Desde el área de Recursos Humanos realizan el seguimiento, porque se dan casos particulares que hay que atender, todo se está revisando”, explicó.

La realidad es que en los pequeños aserraderos o las fábricas medianas, donde no todas tienen un área de RRHH, el mantener la higiene es una tarea compleja en lo cotidiano. Por ley, el operario maderero tiene indumentaria y accesorios establecidos para llevar adelante su tarea y reducir riesgos laborales. “Pero los riesgos ambientales y sanitarios actuales ante la declaración de “Emergencia Sanitaria” generó aun mayores complicaciones para el trabajo diario, y las empresas se están ocupando de lo que les corresponde acatar, están tomando las medidas que pueden”, dijo Paiva en diálogo con ArgentinaForestal.com.

La principal recomendación es “del aserradero a la casa». «Pedimos que eviten riesgos, no estar en contactos con más personas en ámbitos públicos, no ir a centros asistenciales, guardias u hospitales, sino requerir en su casa la asistencia médica, para evitar riesgos de contagios, por lo menos estas dos semanas. Cuesta mucho que entiendan, hay que dar muchas recomendaciones, el trabajador maderero no dimensiona muchas veces lo que se está pidiendo en estos momentos, pero hay que cuidar el trabajo y la salud”, expresó el sindicalista.

Alejandro Haene, presidente de la CEM, junto a Guillermo Fachinello, presidente de la APICOFOM.

El panorama descripto por el sindicalista fue coincidente con el expresado por el empresario Guillermo Fachinello, presidente de la APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes). «Si, en general las empresas socias de la cámara estamos trabajando, con las precauciones y tolerancias que la situación presenta. No se exige presentismo, se evalúa al trabajador que presente algún síntoma de riesgo y se le otorga las licencias correspondientes. También se dan casos de reorganización familiar, por los chicos en la casa ante la suspensión de clases, es decir, todo esos temas se contemplan, pero tratamos de sostener la actividad», aclaró el directivo.

En paralelo, Fachinello se refirió a la mayor preocupación que hoy recae sobre el sector privado: la incertidumbre económica de cómo se hará frente al contexto recesivo que se enfrenta en el mercado foresto-industrial, con un mercado interno que no se reactiva, con obras públicas que se suspenden o postergan.

«La buena noticia es que China no suspendió los pedidos de madera con agregado de valor, solo postergó algunos pedidos de rollos. Eso de alguna manera nos alivia, porque se temía que se suspendan las exportaciones, pero Brasil continua enviando sus productos e igual la Argentina. De igual forma, todo esto de frenar la actividad productiva por prevención de alguna manera impactará en el corto plazo. Tenemos frenada la cadena de comercialización nacional, algunos envíos de embajales y pallets, por ejemplo. La inflación, los costos laborales, los servicios, todo se mantiene, y con aumentos. Es muy difícil pensar que no traerá consecuencias económicas todo este «parate», por ello estamos presentando a través de la Confederación Económica de Misiones (CEM) ante la Dirección General de Rentas y AFIP Posadas -que haremos extensivo a Eldorado y Oberá- un petitorio con medidas tributarias y previsionales que permitan a las PyMEs hacer frente a todos los compromisos y seguir trabajando».

Por Patricia Escobar

