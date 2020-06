Coronavirus: semáforo en verde para la Fórmula 1

Después de las numerosas cancelaciones por la pandemia de coronavirus, la Máxima anunció las primeras ocho fechas de su calendario 2020. Todas serían a puertas cerradas.

Se terminó la espera para los fierreros amantes del mejor automovilismo del mundo: La Fórmula 1 anunció este martes las primeras ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020, después de las sucesivas cancelaciones por la pandemia de coronavirus. Cómo ya estaba confirmado, el puntapié inicial será la fecha doble prevista para el 5 y el 12 de julio en el Red Bull Ring de Austria.

Luego el calendario, que ya fue aprobado por la FIA, continuará con la cita en Hungría, prevista para el 19 de julio, y tendrá una nueva fecha doble en Silverstone, el 2 y 9 de agosto. Al igual que en el caso de Austria, la segunda de las fechas doble tendrán un nombre diferente al que suele llevar habitualmente el Gran Premio. La segunda cita austriaca se conocerá como Gran Premio de Estiria, nombre que se le dio por la región, y en el caso de Gran Bretaña será, Gran Premio del 70º Aniversario. Este modelo de cambiar el nombre también será utilizado en MotoGP.

#F1 – @F1 has today announced the opening eight races of the 2020 calendar following the postponement of the 2020 FIA Formula 1 World Championship due to the global COVID-19 pandemic. Full calendar⬇️https://t.co/X4p0qsatc5

— FIA (@fia) June 2, 2020