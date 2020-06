Con la habilitación de las visitas familiares en Misiones, la circulación de vehículos aumentó un 35% este fin de semana

En el marco de una nueva excepción dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Misiones permitió las visita y reuniones familiares en todo el territorio provincial. Al respecto, Ariel Marinoni sostuvo que aumentó la circulación de vehículos durante el fin de semana y también señaló que confían que Nación brindará apoyo para controlar la frontera contra Brasil.

Ariel Marinoni. Red Ciudadana.

En primer lugar, el Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Misiones destacó el compromiso que mostró la sociedad, donde desde el inicio de la cuarentena obligatoria han acatado las medidas de prevención. Asimismo, sostuvo que se realizó un control exhaustivo, donde la población respondió bien, siendo una de las provincias con mayor acatamiento preventivo.

A su vez, el abogado remarcó que hoy continúan los controles, pero que son un poco más dificultoso, porque en hay muchas actividades exceptuadas, igualmente trabajan arduamente para regular la mayor cantidad de circulación posible.

Seguidamente, Marinoni explicó que los controles se han volcado hacia aquellos negocios que deben cumplir con las medidas de seguridad, controlando los protocolos que se han establecido en distintas actividades. “controlar solamente la circulación ya no nos sirve, porque gran parte de las personas que se circulando está dentro de una de las excepciones”, remarcó.

Visitas Familiares

“El fin era poder restablecer vínculos familiares, que con el aislamiento no se podía hacer, visitar aquellos familiares que no se han podido ver” contó Marinoni. Y añadió que las salidas de las visita a los familiares no estuvo pensado para que se realicen cumpleaños, tampoco cenas y mucho menos reuniones sociales con personas que no son del grupo familiar.

En consecuencia, Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia siguió diciendo que «durante el fin de semana hubo un gran nivel de personas que han podido hacer uso de la excepción, notamos en la circulación un aumento del 35 % de la circulación de vehículos y también creció mucho la App Misiones Digital, que era requerida para hacer uso de la excepción«, sostuvo.

Además, Marinoni insistió que dentro de la provincia se utilice Misiones Digital, donde Salud Pública tiene los datos para controlar mejor que la aplicación CuidAR