SpaceX y la NASA posponen el histórico lanzamiento de astronautas debido al mal tiempo

El lanzamiento de Crew Dragon y la misión Demo-2 ha sido pospuesto este miércoles debido a problemas climáticos en la costa de Carolina del Sur (EE.UU.). Las autoridades cancelaron la operación por precaución tomando en cuenta la seguridad de la cápsula y la tripulación.

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, iba a enviar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en la primera misión espacial tripulada lanzada desde territorio de Estados Unidos en nueve años.

«We are not going to launch today.»

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020