Tom Cruise rodará la primera película en el espacio: será a través de SpaceX y la NASA

El espacio ha aparecido muchas veces en las películas de ciencia ficción, pero era simplemente un decorado o recreación. Pero esa barrera podría ser superada en los próximos años por Tom Cruise. Según explica en exclusiva Deadline, el actor estadounidense protagonista de películas como ‘Minority Report’, ‘Oblivion’, ‘La guerra de los mundos’ o la saga ‘Misión Imposible’, se encuentra en negociaciones con la NASA y la empresa Space X de Elon Musk para rodar la primera película de acción en el espacio.

Esta primera película en el espacio no sería una nueva entrega de ‘Misión Imposible’. Por el momento todavía no se ha elegido el estudio de grabación y se encuentra en las primeras fases de desarrollo, pero la decisión parece tomada y se esperan conocer nuevos detalles durante los próximos meses.

Una película espacial que marcaría hitos

Tom Cruise es uno de los actores de Hollywood a quien se le ha visto realizar acciones más espectaculares, desde escalar el Burj Khalifa en Dubai hasta descender de un helicóptero. En la película ‘Oblivion’ de 2013, Cruise adoptaba el papel de Jack Harper, un antiguo comandante de la NASA. Ahora, según explica Deadline, el actor intentará dar un nuevo paso en su carrera y convertirse en el primer «actor-astronauta» en grabar directamente en el espacio.

