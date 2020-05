Coronavirus: Zbikoski calificó de “apriete político” el proyecto para que la Nación absorba acciones o propiedades de las empresas que reciben subsidios

El empresario transportista propietario de la empresa Don Casimiro, a cargo de la concesión del servicio urbano de pasajeros en Posadas y la zona metropolitana, se refirió en esos términos a la iniciativa de una diputada nacional kirchnerista que propone que el Estado nacional adquiera participación en el capital de aquellas compañías que son subsidiadas en tiempos de pandemia. Dijo que, de transportar 110 mil pasajeros por día en condiciones normales, ahora trasladan 8.700.

Marcelo Zbikoski (FM Show)

Marcelo Zbikoski, propietario de la empresa Don Casimiro no ocultó su preocupación por los detalles que se conocieron de un proyecto de la diputada nacional kirchenirsta, Fernanda Vallejos, quien propone que el Estado Nacional se quede con parte de las compañías a las que ayuda con fondos para superar la crisis profundizada por la pandemia del Covid-19. “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, declaró vía twitter la legisladora del Frente de Todos.

11. Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

En declaraciones a FM Show, Zbikoski manifestó que “todas las empresas del interior del país que tengan que ver con el transporte, ya están con subsidios directos para poder pagar los salarios. Esos subsidios que vienen del gobierno nacional directamente a las provincias, son las provincias las que pagan a las empresas y en nuestro caso, nosotros estamos consiguiendo cobrar de la provincia los subsidios para pagarle a todos los conductores y al personal en general. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta ayuda, pero hace dos meses que venimos recurriendo a la ayuda de otros bancos para terminar de pagar los salarios”.

El empresario aclaró que Posadas integra una de las “dos o tres jurisdicciones de todo el interior del país que trabaja normalmente con apenas el 8% de la carga habitual que tenemos de pasajeros. Con todo el servicio a pleno y con todos los costos que deben ser absorbidos con muy pocos ingresos”. Agregó que “en épocas normales por cada día hábil transportamos un promedio de 110 mil pasajeros. Hoy estamos transportando 8.700 pasajeros.”. Y remarcó que en plena crisis “está prohibido hacer reducciones de personal. En nuestro caso es imposible porque el servicio lo seguimos prestando”.

A la espera de que se normalicen las actividades para que el servicio de transporte incremente sus ingresos, medida que aún no se conoce en detalle y con la incertidumbre sobre las próximas acciones económicas que tomará el gobierno nacional, el proyecto de la diputada oficialista exasperó los ánimos de los empresarios del rubro. “Hasta ahora no hay ningún decreto, ninguna resolución sino solamente ensayos. Son esos aprietes políticos los que llevarán a que las empresas deban ceder parte de sus acciones o parte de su propiedad”.

Remarcó el propietario de Don Casimiro que “van a caer muchas empresas en todo el país porque el impacto en lo económico es demasiado alto. No hay ventas y hay que sostener todos los costos, al personal que necesita trabajar para sostener a su familia y el Estado, en muy pocas oportunidades está haciendo el esfuerzo para enviar el dinero directamente a esas familias. Los 10 mil pesos que están repartiendo a esas familias, primero que no alcanza y segundo que no les llega a todos. Hay trabajadores que no tuvieron la oportunidad de registrarse, la caída en el trabajo, el aumento del desempleo en estos últimos años fue muy grande”.

