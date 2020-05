Cuarentena Fase 4: comercios de Alem solicitarán cambio de horario para potenciar sus ventas

Federico Gartner, presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem (Crica), indicó que la iniciativca de habilitar los comercios es positiva, no obstante, muchas industrias dependen de los consumidores de las grandes capitales y aunque pueden trabajar, no cuentan con compradores, debido al cierre fronterizo. Añadió que están evaluando solicitar que se modifique el horario por costumbres locales como la siesta que hacen que las ventas entre las 12:00 y 16:00 sean casi nulas.

Federico Gartner. Radio Libertad

El presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem (Crica), Federico Gartner, sostuvo que la habilitación de nuevos rubros comerciales ayudará a paliar los efectos de la economía, aunque reconoció que recién se podrá hacer un balance en las próximas dos semanas.

Si bien destacó que es oportuno que se pueda atender a la población, señaló que es necesario que se pueda modificar el horario. «Mejoró mucho el estado de ánimo de los comerciantes y estamos planteando cambiarlo al horario al que estamos acostumbrados, porque del medio día a las 15 horas no hay gente (…) en el interior hay ciertos rituales como la siesta, el almuerzo en familia son importantes».

Precisó que además de los gastronómicos y hoteleros, casi todos los rubros han sido habilitados. «Hoy por suerte se liberó y dio la posibilidad de que trabajen».

En el caso de las industrias, el titular de la Crica dijo: «en particular en Alem está trabajando hace un tiempo acá con protocolos de seguridad y se está viendo que por más que uno tenga la posibilidad de trabajar, hay ciertos rubros o mercados en donde el consumo estaba dirigido en Buenos Aires o grandes capitales y al estar parado allí también afecta». Explicó que estos pueden trabajar, pero no tienen a quién venderle los productos . «Casi nadie tiene la capacidad financiera o económica o el volumen para poder fabricar y no saber a quién venderle porque ese es el problema», afirmó.

Informó que el parate económico generó el cierre de negocios y la mudanza de muchos de ellos. «Recién en estas semanas veremos qué va a pasar realmente. Esperemos que el consumo vuelva».

Indicó que en horas de la mañana todavía no se ve muchas personas, aunque sí ha incrementado el número respecto de la semana pasada.

«Que entre un cliente al negocio será 300 o 400 veces mejor de lo que estaba pasando al tenerlo en la puerta cerrada. Esperemos que la cosa mejore, hay que entender y tener cuidado de todos los protocolos, entender que esto no terminó que el virus continúa».

Sobre los haberes, Gartner señaló que no hubo problemas de sueldo, «el compromiso de las industrias y comercios es importantes, como acá nos conocemos todos, hacemos un esfuerzo personal para que no le falte al otro y pagar los salarios.

Precisó que en promedio hay entre 180 y 190 asociados.

SPM