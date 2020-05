Coronavirus: realizan controles sanitarios en los ingresos a Misiones

Equipos de Salud Pública están apostados en los puestos de ingreso a la provincia en los límites fronterizos con Corrientes, El Arco ruta nacional 12 y Centinela ruta nacional 14. Junto a las fuerzas policiales y gendarmería, son quienes llevan adelante los controles de los misioneros que, por estos días, están regresando a casa.

Hasta la fecha 1.368 misioneros han ingresado a Misiones y están cumpliendo con el aislamiento obligatorio por 14 días consecutivos en sus domicilios o centros habilitados para aislamiento.

“Cada misionero que ingresa a la provincia pasa por el control policial o de gendarmería, pasa por el sector de desinfección, donde hay un área para los vehículos y un sector para las personas. Luego van a la posta sanitaria donde se toma la temperatura, interroga sobre signos de alarmas, se registra el lugar donde harán el aislamiento y se les informa en que consiste el aislamiento y además que salud pública los monitoreará para saber cómo están y que ante cualquier síntoma se comuniquen al 0800 o a través de la APP Misiones Digital”, comentó el Subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Dr. Carlos Báez, quien es uno de los funcionarios que colabora en las postas sanitarias.

En cuanto a los controles que también se realizan en toda la provincia en los puestos de frontera con Paraguay, Brasil y Corrientes explicó que “la metodología es controlar la temperatura de cada conductor, exigirles el uso de barbijos para el ingreso y recordar el lavado de manos frecuentemente o el uso de alcohol en gel. Además, se los registra para saber el tiempo que estarán en la provincia”.

Es importante recordar que actualmente el ingreso a Misiones está autorizado para quienes tengan domicilio o residan en la provincia. “Hay muchas personas que han llegado a los puestos y no cumplían con los requerimientos de la provincia para el ingreso y tuvieron que regresar. Desde llegar solo con la autorización nacional que es sólo para circular y no para ingresar a la provincia, como personas con pretextos de venir a cuidar a adultos mayores que no existían, porque nos hemos tomado el trabajo de averiguar si esos pedidos reales, y al comprobar que no existía tal situación no se les permitió ingresar”, puntualizó Báez.