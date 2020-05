Coronavirus: abogados de Misiones opinan que la pandemia es una oportunidad para sumar más tecnología a todo el proceso judicial

imagen ilustrativa

Un posteo del abogado Ernesto Báez, ex presidente del Colegio de Abogados, fue el disparador para proponer más herramientas tecnológicas al servicio de la justicia misionera. El Superior Tribunal ya implementó diversos cambios para disminuir el uso de papel y agilizar trámites. Ahora algunos jueces en plena feria extraordinaria, avanzaron en audiencias virtuales, una dinámica celebrada por diversos abogados de distintas generaciones del foro local.

Cada crisis es una oportunidad, trillada frase que se puso de moda en tiempos de pandemia y que aplica a todos los niveles de la comunidad. Desde el ciudadano común cuentapropista que en pleno aislamiento debe agudizar el ingenio para sobrevivir, hasta los Poderes del Estado que necesariamente deben seguir funcionando. Un ejemplo claro lo dio el Poder Legislativo de Misiones, con el inicio normal de las sesiones de manera virtual y ahora, el Poder Judicial está en el centro del debate, a partir de la opinión de numerosos abogados que impulsan y pretenden la incorporación de más tecnología y el buen uso de numerosas herramientas que ya están disponibles en el sitio www.jusmisiones.gov.ar.

Mediante redes sociales, Ernesto Báez, ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones relató un caso particular que sirvió de disparador. El profesional contó que hace pocos días participó de una audiencia mediante la plataforma zoom, “en un expediente que se inició en marzo, se contestó la demanda vía digital sin la necesidad de presentar un solo escrito en papel, participamos de la audiencia el Juez, la secretaria, el actor y la abogada del mismo, y quien suscribe por la parte demandada y el expediente será resuelto por el doctor Sebastian Mangini, titular del Juzgado Laboral 2, en el transcurso de este mes. Ninguno de los abogados o las partes tuvimos la necesidad de concurrir al juzgado en ningún momento”. En diálogo con Misiones Online, Báez opinó que “con la situación actual funciona en un 10% el servicio de justicia y eso no puede ocurrir, sobre todo si disponemos de las herramientas para seguir trabajando incluso con los cuidados que exige la pandemia por la que estamos atravesando”.

Báez admitió que desde el Superior Tribunal de Justicia se avanzó en la digitalización de expedientes, la solicitud de turnos, consultas de despacho y otras herramientas que están disponibles vía internet, pero consideró que “es una buena oportunidad para dar un paso clave en resolver la imperiosa necesidad incluso de crear más juzgados que puedan operar de esta manera y sin tanto recurso humano que puede ser redestinado a otras áreas”. Para ello, todo el proceso previo de selección “se puede hacer vía digital, desde la discusión de los pliegos, el Consejo de la Magistratura, la aprobación en la Cámara, absolutamente todo. Tenemos la tecnología como aliada y no sólo los abogados debemos adaptarnos a los cambios, también los funcionarios judiciales”, agregó.

Varios fueron los colegas que en el mismo posteo, celebraron la iniciativa de Ernesto Báez, aunque varios de ellos, consultados por Misiones OnLine, aclararon que “hay cuestiones cuya modalidad virtual urge de implementar, como ocurre con los casos de violencia familiar, alimentos o similares que no pueden estar esperando que pase la feria para resolverse”, aclaró la abogada Vanessa Martínez. En ese sentido también contó que “gracias a la buena predisposición de un juez, pude resolver esta semana un caso de familia. El juez se mostró muy predispuesto con todas las herramientas que ya tiene a mano y hasta la fecha de audiencia las otorga vía email o incluso mensaje de texto”, reveló.

La Cámara de Diputados dio el primer paso

Quien rápidamente recogió el guante en la Cámara de Diputados aprovechando que comenzaron las reuniones de comisiones, fue el diputado Isaac Lenguaza (Pays). El legislador, otro ex presidente del Colegio de Abogados, presentó un proyecto solicitando al Superior Tribunal de Justicia que implemente el Sistema de Gestión de Expedientes Digital (Siged) “en todos los fueros e instancias judiciales de Misiones. Ese sistema se implementó en el año 2013 y sólo funciona a pleno en el fuero laboral de Posadas”. En ese sentido, consideró que “deben ampliarse los presupuestos para acelerar la implementación de las herramientas digitales” y a la vez solicitó un informe a la Legislatura sobre cuáles son las normas que deben ser modificadas para complementar el proceso. “Entiendo que las herramientas están y sólo resta reglamentar su utilización”, agregó Lenguaza.

Sobre las audiencias virtuales que ya ensayaron algunos magistrados en Misiones, Lenguza también ponderó la iniciativa y contó que “en Brasil ya se utiliza mucho. Es un paso fundamental en la búsqueda de no utilizar más el papel y agilizar todo el proceso, como ocurre en la Cámara de Diputados, que avanzó mucho en ese sentido”. También Lenguaza consideró que el buen uso de las herramientas tecnológicas, “va a transparentar todo el accionar”. Y sobre los abogados o funcionarios que se resisten o no están acostumbrados al uso de computadoras, videoconferencias o firma digital, Lenguaza consideró que “no se trata de una cuestión de edad, porque cuando hay interés real, se aprende rápido”. Y puso como ejemplo “el uso del Facebook, hay muchos abuelos que lo usan y muy bien”.

El ejemplo de la justicia federal

En líneas generales, varios abogados consultados por Misiones Online coinciden con el disparador de Ernesto Báez y reconocen que el Superior Tribunal de Justicia dispone de los mecanismos para agilizar todo el proceso, con base tecnológica. Sin embargo, están los que consideran que “en juicios orales, por ejemplo, le gestualidad es clave y todavía no contamos con la conectividad acorde para desarrollar esas audiencias por ejemplo”, opinó José Luis Rey.

El abogado Rey no sólo representa con su opinión a los profesionales del derecho de la vieja guardia, “tengo 70 años y llevo 47 en el ejercicio de la profesión”, le confesó a Misiones Online, sino que además fue juez de Instrucción en Misiones y actualmente se desempeña como docente universitario. “Yo mis clases las doy mediante la plataforma zoom y si tengo que presentarles algún material a mis alumnos, lo subo a Youtube, así que estoy muy amigado con la tecnología”. Además, Rey atiende casos que requiere la intervención de la justicia federal, “donde las audiencias son virtuales, recibo las notificaciones en formato digital y todo está automatizado. La justicia misionera debería transitar ese camino”, opinó.

En la otra vereda generacional, la abogada Cintia Ferrari, de 31 años y que litiga en el fuero laboral y comercial, contó que el mejor uso de la tecnología, “es lo que venimos reclamando hace rato. El Siged que implementó el Superior Tribunal de Justicia llegó para facilitarnos la tarea, pero se usa muy poco”. Además, manifestó que “las audiencias virtuales es lo más acertado que hizo el Poder Judicial hasta el momento y no sólo por la pandemia, sino también por el poco espacio que hay en los juzgados que muchas veces obliga a que personas involucradas, se queden afuera”.

El coronavirus presenta un escenario diferente, incómodo y con riesgos sanitarios, sin embargo, no impide que la vida de un Poder como el Judicial, continúe funcionando. La feria extraordinaria es una medida lógica para respetar los protocolos que exige la pandemia, pero para los abogados no debe ser una excusa que impida seguir litigando y evitar que los expedientes continúen abarrotados en los juzgados. Proponen y pretenden más tecnología, con herramientas que están al alcance de la mano.

