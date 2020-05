Coronavirus: advierten el impacto del covid-19 en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Misiones

Lucas Adrián García, integrante del CEMER IMES y coordinador del Foro Jóvenes por los ODS Misiones, presentó un informe sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, explicó que no todo es negativo, sino que a nivel ambiental se ha visto una recuperación. No obstante, aspectos como la crisis sanitaria, económica y social no pueden ser dejados de lado.

El coordinador del Foro Jóvenes por los ODS sostuvo que el principal desafío en Misiones para hacer frente a la pandemia y para lograr el desarrollo sostenible, es adaptarse a seguir esta hoja de ruta pero desde un enfoque local.

García analizó entre otras cosas los el impacto en la igualdad de género porque sostuvo que los beneficios económicos de la mujer están en peligro, incrementándose los niveles de violencia.

“A pesar de que los impactos de la pandemia afecten directa o indirectamente el cumplimiento de los ODS, la Agenda 2030 debe estar más vigente que nunca. Debemos apuntar a la cooperación y a la solidaridad para hacer frente a los retos del presente y adoptar un modelo más inclusivo y verde para resistir las amenazas del futuro”.

Objetivos analizados para Misiones

ODS 1: Fin de la Pobreza. La pandemia del coronavirus ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar, lo que podría llevar a los segmentos vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de pobreza. Debemos asegurar que los más vulnerables estén protegidos.

ODS 2: Hambre Cero. A causa de la pandemia la producción y distribución de alimentos podría verse interrumpida. Garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resilencia del sector agroalimentario es vital para lograr el hambre cero.

ODS 3: Salud y bienestar. La pandemia está teniendo un impacto devastador en la salud a nivel mundial. Debemos combatir esta crisis global con unidad y solidaridad.

ODS 4: Educación de Calidad. El cierre de las escuelas provocado ha llevado a la aplicación de medidas de enseñanza online. No accesibles para todos los sectores. Debemos trabajar para hacer la enseñanza accesible para todos.

ODS 5: Igualdad de Género. Los beneficios económicos de la mujer están en peligro y aumentan los niveles de violencia de género. Las mujeres representan la mayoría de los trabajadores de la salud y de la asistencia social, por lo que están más expuestas al COVID-19.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Las interrupciones del suministro y la escasez de agua en algunas zonas dificultan el acceso a instalaciones limpias para lavarse las manos, una de las medidas de prevención del Coronavirus más importantes.

ODS 7: Energía asequible y no contaminable.La escasez de suministros y de personal está provocando la interrupción del acceso a la electricidad, lo que debilidad aún más la respuesta y la capacidad del sistema de salud.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Alrededor de 25 millones de personas podrían perder sus empleos a causa de la crisis laboral y económica provocada por el coronavirus.

ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles. La población que vive en los barrios marginales se enfrente a un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a la alta densidad de población y a las malas condiciones de saneamiento. En este momento es crucial consolidar la seguridad, resilencia e inclusividad de las ciudades.

ODS 13: Acción por el Clima. La pandemia podría derivar en un menor compromiso con acción climática, pero también en un menor impacto ambiental debido a una disminución de la producción y el transporte.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Los conflictos impiden la adopción de medidas eficaces para luchar contra la pandemia, quienes se encuentren en zonas de conflicto son los que corren mayor riesgo de sufrir pérdidas a causa del COVID-19.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. La pandemia pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en materia de salud pública. Hacer frente a desafíos globales requiere la colaboración de todos.

CP