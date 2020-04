Forestoindustria: desde mayo suspenderán las actividades de la fábrica de viviendas de madera más moderna de Latinoamérica

Así lo adelantó el presidente de la UTE y socio del proyecto, Pedro López Vinader. “Hemos elevado nota al gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad y al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con alternativas para que se utilicen las herramientas de financiamiento disponibles y se promueva la construcción de viviendas sustentables. La fábrica es de tecnología de punta y gran escala. Esta preparada para fabricar 400 viviendas por mes, y no llegamos a 10. Lamentablemente estamos es una situación en que todos los análisis marcan que no es rentable continuar en las actuales condiciones, y desde mayo suspendemos todas las actividades hasta que se encuentre alguna alternativa viable”, explicó.

La fábrica es la única en su tipo en el país en fabricación industrializada de casas parte, con una estimación mensual de producción de 50 viviendas por día, o un mínimo de 400 por mes en promedio. “En la actualidad no se está fabricando más de 5 o 10 kit de casas por mes. El cupo de financiamiento que dispuso el gobierno Nación-Provincia es muy bajo, no llegamos a cubrir los costos para poner en movimiento la planta industrial para que cierren los números”, explicó el empresario en contacto con ArgentinaForestal.com.

La crisis económica en la industria de la madera se arrastra desde hace varios años, y la ausencia de políticas en la Argentina en medidas que promuevan el mayor uso de madera en la construcción, el cumplimiento de la inclusión de un 10% de este material en todos los planes habitacionales del gobierno nacional, sumado al cupo de certificación propuesto por el gobierno actual, muy por debajo de las expectativas de los industriales madereros, llevó a los empresarios a decidir suspender todas las actividades de la fábrica desde mayo y hasta que un nuevo escenario se presente reales condiciones para la actividad.

“En estas semanas de cuarentena, hay que pagar igual los costos servicios públicos, como la tarifa eléctrica, también los impuestos, y los sueldos. No estamos exentos de nada. Las PyMEs que integramos la sociedad de la UTE tenemos que sostener nuestras estructuras, que sumado a la falta de rentabilidad de la fábrica, se hace imposible. Tampoco logramos el apoyo necesario para la puesta en marcha por lo menos un 50% de la real capacidad de la fábrica de casas parte y así sostener al personal calificado. Por eso, decidimos parar todas las actividades desde mayo”, precisó López Vinader.

Un proyecto «emblemático» para Misiones

El 2019 no fue el año de la recuperación que se esperaba en la industria forestal, sino que cerró con uno de sus peores años, como muchas otras actividades productivas del país. Inflación, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, endeudamientos, baja rentabilidad, fueron algunos factores que afectaron el desempeño de la economía.

En ese contexto, la asociatividad entre siete PyMEs madereras nucleadas en la APICOFOM, con el apoyo de las autoridades del Gobierno de Misiones, concretaron en un año el proyecto de instalación de la más moderna Fábrica de Viviendas Industrializadas de Madera en Latinoamérica, con una capacidad de producción de 5 mil casas parte por año, y que demandó una inversión de más de UD$ 10 millones.

Fue muchas veces considerado una inversión “ejemplo” en el sector por el trabajo conjunto público-privado que se logró para avanzar en la puesta en marcha en el Parque Industrial Posadas.

Con abastecimiento de materia prima de proveedores de la zona y formación de personal calificado y no calificado, las expectativas estaban puestas en la dinámica que generaría su puesta en marcha en toda la cadena de valor y en la generación de empleo.

En la primera etapa, contaba con un plantel directo de 30 operarios. “A la fecha, hemos suspendido el servicio de los asesores y capacitadores externo, de Brasil, Chile y Alemania. Hubo muchos meses de capacitación, y lo que más nos cuesta es perder esa mano de obra calificada”, sostuvo López Vinader.

Pero, lamentablemente, el sueño de Misiones de contar con “la fábrica industrial de viviendas de madera más grande del país y la más moderna en Latinoamérica” en marcha se ve frustrado. La realidad es que el mercado nacional con la pandemia por coronavirus, no permite al grupo inversor amortizar los costos, y es grande la incertidumbre por el futuro próximo. “No podemos tener una fábrica con este nivel de capacidad de producción y tecnología para producir 5 viviendas por mes, es inviable el proyecto así”, expresó en la entrevista radial este jueves, en FM de las Misiones.

Indicó que se trata de una situación “triste” y que “siempre buscamos una alternativa para evitar esta realidad tanto con la Provincia como la Nación, con financiamiento adecuado para seguir. Por lo menos para que justifique trabajar en un solo turno, con un mínimo de 50 casas por mes, para no perder todo el personal capacitad, ingeniero, técnicos, asesores de países del exterior, Brasil y Alemania, pero lamentablemente no se puede. Cuando proyectamos esto, no teníamos en análisis tampoco esta pandemia que terminó por generar mayores problemas”, dijo en el diálogo con la emisora.

Consideró que se trata de un proyecto «emblemático» para el sector forestal del país y de Misiones, «porque se daba el paso a una escala importante de producción de casas parte y fortalecía el liderazgo en la actividad a nivel nacional y regional. Este fue el único proyecto de inversión en la provincia el año pasado de PyMEs, y se construyó la fábrica en un año, a pesar de los problemas de exportación, de mercado nacional, de inflación, de costos que se venían arrastrando», explicó López Vinader.

“La verdad es que pensamos que íbamos a tener apoyo más apoyo del gobierno para poner en marcha la fábrica, pero los cupos de Nación fueron muy duros, y no se prosperó”, remarcó el empresario.

João Luiz Gabardo

Tecnología de punta

En 2019 se cumplió con la etapa de montaje y calibración de una nueva línea de producción de diseño digital, totalmente robotizada y de última generación de la reconocida marca de equipamiento WEINMANN, de Alemania.

“Hemos alcanzado los objetivos técnicos, de procesos y operativos que nos permitirán el pleno funcionamiento en su capacidad de producción en 2020”, aseveró a fines de diciembre el asesor técnico de la fábrica, coordinador y capacitador João Luiz Gabardo, profesional oriundo de Curitiba, Brasil, Ingeniero en Sistemas y especialista en innovación en construcciones, con experiencia en campo en el funcionamiento de fábricas de similares característica.

“La línea instalada en Misiones es el último modelo lanzado al mercado de la marca alemana WEINMANN para la producción de paredes de madera. En Chile y Brasil hay fábricas instaladas, pero no tan moderna como esta”, aseveraba el experto en diálogo con ArgentinaForestal.com.

Pedro López Vinader

Escenario crítico para sostener el empleo

En los últimos días expusimos varios informes sobre el escenario crítico económico que atraviesa el sector en abril y el panorama poco alentador para mayo: con caída de ventas a más del 70%, con suspensiones de órdenes de compras de exportaciones, alto porcentaje de cheques rechazados, PyMEs sin acceso a líneas de financiamiento –requisitos, burocracia o problemas con los bancos-, entre otros tantos problemas que se profundizaron con la inactividad durante la cuarentena y la incertidumbre para los próximos meses preocupa a toda la cadena de valor de la foresto-industria.

El mercado interno está parado, no hay ventas de madera. La obra privada esta parada en los grandes centros de consumo, igual la obra pública, graficó López Vinader.

Sumado a ello, hay un alto porcentaje de circulación de cheques rechazados. “Los exportamos estamos ajustando los números para seguir en el mercado internacional, entendemos que es la única alternativa”, agregó.

Esto no implica que no enfrenten dificultades para operar, problemas en la logística, problemas para circular con la carga, problemas en la documentación requerida, problemas en el despacho de la mercadería, y problemas con los clientes.

En el caso de López Vinader, cuando logró despachar 6 contenedores a Estados Unidos (Destino Houston), y la semana de navegación recibió la suspensión de la orden de compra. “Estas son cosas que suceden, y lo que único que traté de hacer fue de vender la mercadería a otros países. Con el buque en camino, esto significa vender a pérdida de dinero. Pero que regrese el barco con la mercadería me genera aún pérdidas económicas mayores. Todo es muy complejo en esta actividad, pero seguiremos buscando alternativas para el negocio, todo va a pasar, esperemos que pronto”, concluyó.

