Producir en tiempos de pandemia: Cooperativa yerbatera de Andresito comenzó a recibir hoja verde con las prevenciones pertinentes

Desde la semana pasada la Cooperativa La Unión de Andresito, con las medidas preventivas correspondientes por la cuarentena y el aislamiento social, está recibiendo yerba en su secadero, así los confirmó su presidente Marcos Petterson este martes (14/04) quien dijo que están pagando un precio superior al fijado por el INYM, aunque destacó los problemas que surgen al momento de pagar a los tareferos por la imposibilidad de retirar dinero de los bancos.

Explicó Petterson que con la cuarentena en su momento la cooperativa decidió acatar las medidas de prevención y habían cerrado el secadero aunque, “la semana pasada y ésta al cien por ciento abrimos el secadero con el protocolo que esto amerita para la prevención y empezó el movimiento de yerba nuevamente”, destacando que “el precio hoy está por encima que el fijado por el INYM” recordando que el nuevo precio sale a fin de abril. “Hoy estamos con un precio de 24 pesos el kilo de hoja puesto en secadero de contado”.

En diálogo con Radio Libertad el productor yerbatero comentó las complicaciones que enfrentan en el actual escenario de la cuarentena, “está complicado, más con el panorama a nivel mundial con esta pandemia se complica, después tenés los percances propios de la misma zafra, falta de personal y esas cosas que cada pueblo se maneja distinto, por ejemplo nosotros en Andresito se estaba levantando la cosecha con la gente de acá, con los tareferos de la zona, incluso hay gente que se quedó varada dentro del municipio y no volvió a su lugar de origen por una cuestión de no poder volver después”.

No obstante estas situaciones, consideró Petterson que “de a poco calculo que se va a ir normalizando, hablamos ahora para fines de abril y después no sabemos si sigue la cuarentena, pero creo que tomando las precauciones y cuidados el sector yerbatero puede trabajar porque es un alimento y si no levantamos la cosecha son cuatro o cinco meses que se trabaja y después tenés seis, siete meses que estás parado”.

Respecto a la problemática generada por la no atención al público de los bancos el directivo de la cooperativa coincidió con que es un problema que se está dando en general, “las emisiones de pago de todas las empresas son en cheques o transferencias bancarias y después el cuadrillero, el colono, se encarga de cobrar ese dinero y pagar a los tareferos. Nosotros abrimos el secadero con esas condiciones, no manejamos efectivo, se liquida y se paga con cheque o transferencia bancaria, es una situación complicada yo también soy productor, pero le buscamos la vuelta para poder trabajar”.

También comentó el problema que enfrentan los tareferos que no pueden cobrar la ayuda alimentaria de emergencia por ser trabajadores en blanco, “en el rubro yerbatero no tiene sentido trabajar con un peón en negro porque ya te descuentan por kilo el blanqueo de ese personal, entonces toda esa gente está blanqueada y esa gente es la que no percibe nada de ese dinero que el Gobierno entrego estos días, entonces la única entrada que tienen es a través de la tarefa. Igual de todas maneras empieza a haber movimiento así que de alguna u otra forma le encontraremos la vuelta para salir adelante”.

